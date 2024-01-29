Пойдут войной на Китай: в РФ собираются продвигать новые нарративы, – СМИ

По данным журналистов, российские пропагандисты подготовили новые заявление о "пользе" санкций, напряжении между Азербайджаном и Советом Европы, отказе Словакии от поставок оружия Украине, а также о возможной войне РФ с Китаем.

В Российской Федерации придумали новые нарративы для оправдания войны в Украине. О том, какие статьи готовят российские пропагандисты, пишет "24 Канал" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в одной из таких статей пропагандисты намерены провести параллель между войной в Украине и войной Российской Империи с Японией, акцентируя внимание на том, что в конечном результате выгоду получила исключительно Великобритания.

Так, в РФ собираются продвигать мнение, что сейчас Запад пытается добиться похожего исхода. Россиянам попытаются внушить, что в случае поражения российской армии в Украине или смены власти в РФ, россиян якобы могут использовать для давления на Пекин. Речь будет идти о необходимости сохранять и укреплять суверенитет, чтобы граждан РФ "не погнали войной против Китая".

Журналисты также выяснили, что в РФ намерены сосредоточится на риторике нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Ожидается, что росСМИ акцентируют внимание на отказе Словакии от поставок оружия Украине, заявив, что оно еще может понадобиться самим словакам, если Украина проиграет войну.

Кроме того, в источнике упоминаются новые заявления касательно "пользы" антироссийских санкций. В этот раз пропагандисты собираются внушать гражданам, что ограничения "спровоцировали рост качества российского образования", так как в РФ вернулись студенты, отчисленные из западных ВУЗов.

Согласно заявлениям российской пропаганды, таким образом российская промышленность якобы может получить больше квалифицированных рабочих.

По данным издания, российские пропагандисты также собираются эксплуатировать тему напряжения между Азербайджаном и Советом Европы. По словам журналистов, в РФ считают, что чем хуже будут отношения Брюсселя с Баку, тем больше последний будет склоняться к Москве.

Напомним, 23 января руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Шаповалов констатировал, что в конце прошлого месяца РФ начала новую дезинформационную компанию против президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, 23 января аналитическая платформа "Вокс Украина" указала на то, что российские пропагандисты распространяют фейковое видео, в котором Владимир Зеленский якобы предлагает приостановить действие Конституции Украины.