"Поддерживаем его усилия": Моравецкий "открыт" к объединению с Орбаном на уровне ЕС

По словам венгерского премьера, есть сомнения по поводу вступления его партии в группу европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте, так у Варшавы и Будапешта разные позиции касательно поддержки Украины.

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он "открыт" для присоединения венгерского премьера Виктора Орбана к группе европейских консерваторов и реформистов (ECR) в Европейском парламенте, часть которой является польская партия "Право и справедливость". Об этом пишет Politico 31 января.

Сообщается, что на данный момент 12 евродепутатов от партии Орбана "Фидес" не относятся ни к одной из политических групп в Европарламенте после размолвки с Европейской народной партией в 2021 году.

"Я не уверен, что могут произойти какие-либо изменения до европейских выборов. После выборов я лично открыт для присоединения "Фидес" к нашей группе ECR, что, конечно, будет частью дискуссий и переговоров", — сказал Моравецкий.

В прошлом месяцев венгерский премьер сообщил, что переговоры с ЕКР продолжаются, однако существует скептицизм по поводу перспективы объединения, так у Варшавы и Будапешта различаются позиции касательно поддержки Украины.

При этом Моравецкий раскритиковал документ, разработанный официальными лицами ЕС, предусматривающий экономическое давление на Венгрию в случае, если Будапешт продолжит блокировать помощь Украине.

"Я могу только сказать венгерскому правительству и премьер-министру Орбану, что мы очень поддерживаем его усилия по отражению этих жестоких попыток шантажа, и они полностью нарушают все стандарты судопроизводства", — заявил экс-премьер Польши.

Как отмечают журналисты, вступление "Фидес" в ECR, куда также входит партия итальянского премьера Джорджии Мелони "Братья Италии", может изменить баланс сил в пользу "правых евроскептиков".

Напомним, 11 декабря Сейм Польши во время голосования не поддержал Матеуша Моравецкого и его правительство – 266 депутатов проголосовали за дальнейшую отставку премьера.

Ранее, 20 октября, польские СМИ сообщили, что партия "Право и справедливость" разрабатывала свою предвыборную кампанию под влиянием советников Виктора Орбана.