Пекин пригрозил Киеву из-за китайских компаний в перечне спонсоров войны, — Reuters

По данным журналистов, предостережение было передано украинским представителям на встрече с посольством КНР в Киеве в прошлом месяце.

Китай высказал озабоченность относительно возможных негативных последствий для двусторонних отношений с Украиной, если Киев включит более десятка китайских компаний в свой список "международных спонсоров войны". Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванные украинские источники.

По данным журналистов, предостережение было передано украинским представителям на встрече с посольством Китая в Киеве в прошлом месяце, подчеркивает один из анонимных источников, добавивший, что вопрос является чрезвычайно деликатным.

Как пишет агентство, пока Министерство иностранных дел Китая, посольство Китая в Киеве и украинское Министерство иностранных дел не предоставили официальных комментариев, стоит отметить, что Китай поддерживает близкие отношения с Москвой и остерегается критики вторжения России в Украину. Вместе с тем Пекин заявляет о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран и предлагает свою помощь в качестве посредника в урегулировании конфликта (войны между Украиной и Россией).

По данным издания, Украина включила в свой список "международных спонсоров войны" 48 компаний по всему миру, в том числе 14 из Китая. Эти компании, по мнению украинских властей, косвенно поддерживают или способствуют военным действиям России.

Один из источников отметил, что китайский посол подчеркнул возможные негативные последствия для двусторонних отношений. При этом Китай не ставил конкретных условий или временных рамок для решения этого вопроса, просто выразив свою точку зрения на ситуацию.

Второй источник выдвинул предположение, что Китай может связать этот вопрос с китайскими закупками украинского зерна. Напомним, до начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Китай был главным торговым партнером Украины и оставался важным потребителем украинского зерна, подсолнечного масла и железной руды.

Черный список, в который включены китайские энергетические гиганты, такие как China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), не несет юридических последствий для компаний, но поднимает вопросы о широком сотрудничестве между китайскими и российскими компаниями в секторах нефти и газа, ключевых источников доходов России.

"Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции описывает черный список как "мощный репутационный инструмент для достижения благосклонности элементов глобальных цепочек поставок (и) выхода международного бизнеса из России", — отмечает издание.

Несмотря на союзнические отношения Китая с Россией, Украина старается избегать раздражения второй по величине экономики мира в период военных действий и обращалась с призывами к Пекину присоединиться к усилиям Киева по дипломатическому урегулированию войны. Следует отметить, что Китай был важным пунктом назначения для украинского экспорта, особенно продовольственных товаров, но ныне созданный зерновой коридор стал уступать место черноморскому судоходному коридору.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на некоторые сложности в отношениях, Китай продолжает оставаться важным игроком на украинском экспортном рынке, принимая до 30% морского экспорта страны в рамках нового черноморского судоходного коридора, открытого Киевом в августе прошлого года.

Напомним, новый министр обороны Китайской Народной Республики (КНР) адмирал Дун Цзюнь сообщил, что Пекин "оказал поддержку" Российской Федерации в контексте войны в Украине.

Такде сообщалось, что мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" зафиксировала нетипичную активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в аэропорту "Минск". Оказалось, что самолет перевозил военную технику в Беларусь.