Пенсионер в РФ принес в магазин пистолет: его предложение заставило продавца вызвать полицию

Кроме самого оружия россиянин захватил с собой 18 патронов. Как впоследствии выяснилось, пистолет был самодельным.

В Москве пенсионер пришел с неординарным предложением в магазин. Деталями инцидента со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД 1 февраля поделились в ТАСС.

В столице РФ задержали 70-летнего мужчину. Он пришел в продуктовый магазин с пистолетом и патронами, удивив своей просьбой. Пенсионер пытался обменять оружие на бутылку водки.

Фото: ТАСС

Сотрудник магазина обратился в полицию, и россиянина задержали. Выяснилось, что 70-летний житель Москвы ранее уже был осужден. По какой статье против него было возбуждено дело, не сообщается.

Полицейские изъяли у пенсионера переделанный самодельным способом пистолет и 18 патронов к нему. Все это мужчина предлагал обменять на алкоголь. Из-за инцидента против него возбудили дело о покушении на незаконный сбыт огнестрельного оружия, а самого россиянина отпустили под подписку о невыезде.

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