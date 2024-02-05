Лукашенко разрешил белорусским военным стрелять по гражданским (скриншот)

В январе 2024 года президент Беларуси Лукашенко уже внес изменения в закон об органах госбезопасности, в соответствии с которыми силовикам разрешают применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому отныне военнослужащие страны имеют право стрелять по мирным жителям. Об этом говорится в указе белорусского диктатора от 1 февраля 2024 года.

Таким образом Лукашенко внес изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил Беларуси, в частности ст. 11, где теперь зафиксировано право военных применять "физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, огнестрельное оружие против гражданских лиц с учетом обстановки, характера преступления, административного правонарушения и личности виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов".

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К тому же, за использование оружия в таких случаях военнослужащий не будет нести ответственности за причиненный вред — ранение или смерть.

Напомним, что в январе 2024 года Лукашенко уже внес изменения в закон об органах госбезопасности. Нововведения позволяют применять оружие против женщин, детей и людей с инвалидностью в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей". До тех пор это разрешалось делать только в случае вооруженного нападения.

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