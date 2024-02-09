Канцлер ФРГ Шольц поделился фото со своим "двойником": о ком речь

Немецкий политик Олаф Шольц встретился с сенатором Крисом Кунсом в рамках своего визита в Вашингтон, в частности для обсуждения с представителями верхней палаты Конгресса США дальнейшей помощи Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился со своим "двойником" Крисом Кунсом, сенатором от Демократической партии. Об этом Шольц сообщил в X (бывший Twitter) в пятницу, 9 февраля.

"Всегда приятно встретить моего двойника Криса Кунса", — написал Шольц.

Фотографию, на которой оба политика стоят рядом и улыбаются, обнародовал в своих соцсетях и Кунс. Соответствующее фото он подписал словами: "Кто из них кто?".

Крис Кунс: что о нем известно

Крис Кунс — 60-летний американский политик, представляющий штат Делавэр в Сенате США с 15 ноября 2010 года.

Во время учебы, в 1988 году, он перешел из Республиканской партии в Демократическую. Глава исполнительной власти округа Нью-Касл с 2005 по 2010 год.

В январе 2022 проголосовал против проекта санкций для газопровода "Северный поток-2" как средства предотвращения российского вторжения в Украину.

Для чего Шольц приехал в Вашингтон

Напомним, 9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с сенаторами США и обсудил дальнейшую помощь Украине.

Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США. Он разговаривал с представителями Демократической и Республиканской партий.

"Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии", — заявил он.

8 февраля в Сенате США состоялось процедурное голосование за рассмотрение законопроекта о помощи Украине. В целом 67 сенаторов проголосовали за решение, которое обеспечит дальнейший процесс рассмотрения и принятия документа, 32 высказались против.

Отметим, накануне в Сенате США не поддержали Большой пакет финансирования международной помощи и миграционной реформы. Однако сенаторы решили пересмотреть законопроект о помощи Украине, но уже без вопроса о защите американской границы с Мексикой.

Напомним, 7 февраля аналитики ISW сообщали, что США не будут бесконечно вооружать Украину. По словам аналитиков, запросы Украины относительно международной безопасности в долгосрочной перспективе снизятся, поскольку Киев наращивает собственный оборонный потенциал. По их мнению, Украина постепенно самостоятельно обеспечит себя вооружением.