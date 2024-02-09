"Предоставил слово людоеду": в ОП высказались об интервью Путина Карлсону (видео)

Михаил Подоляк рекомендует перестать слушать человека, который находится в неадекватном состоянии и не может предложить ничего, что может считаться объективно приемлемым.

Любые заявления президента РФ Владимира Путина в интервью Такеру Карлсону не меняют ни факта нападения России на Украину, ни преступлений этой агрессии. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

"Интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону не играет никакой роли и не может ничего оправдать. На глобальный политический процесс оно не окажет влияния, как и на ход войны. Карлсон просто выполнял пропагандистскую работу, предоставив слово людоеду Путину", — подчеркнул Подоляк.

Советник заметил, что интервью Путина, во-первых, не отменяет факта нападения РФ с умыслом разрушить другое государство по разным направлениям.

"Это и есть преступление агрессии, преступление начала войны, что уже само по себе пожизненный срок для такого субъекта, как Путин", — сказал он.

Второе, на что обратил внимание Подоляк, это то, что сам геноцидный тип ведения войны не отменяет признания множества военных преступлений, которые невозможно оправдать с точки зрения международного гуманитарного, военного права, обычаев ведения войны и т.д.

"И это конкретные пожизненные сроки для многих людей, которые имеют отношение как к путинской вертикали власти, так и к военной вертикали современной России", — заявил советник.

Третье, по мнению Подоляка, — это то, что подобное интервью не имеет ни малейшего влияния на глобальный политический процесс, о чем уже свидетельствуют заявления европейских политиков.

"Посмотрите, насколько точно они уже фиксируют природу российского, по сути, нацистского режима, насколько они понимают сегодня природу этой войны и то, что с РФ нельзя договариваться ни о чем, иначе это будет означать, что мы с вами живем в нестабильном мире, где преступник не наказан должным образом", — заявляет Подоляк.

Четвертой составляющей советник назвал то, что любые заявления Путина никак не влияют на ход войны. И если журналист или экс-журналист проводит такие беседы, это может означать, что он просто-напросто выполняет определенную пропагандистскую работу, дабы легитимизировать право на массовое антигуманное насилие.

"Таким образом Такер Карлсон дает слово людоеду, который, в свою очередь, говорит, что он имеет право убивать детей другого государства, пытаясь при этом вложить в эти деяния некую философию. И это — абсолютно бессмысленная составляющая", — подытоживает свой комментарий Подоляк.

И добавляет, что для тех, кто занимает странную позицию агрессивного нейтралитета по отношению к тому, что делает Путин, и кто ратует за какие-то переговоры, он может кратко изложить, как это будет выглядеть.

"Будут приходить такие микропутины и говорить ультимативно: вы нам должны отдать такой-то город, а мы продолжим вас убивать. Да, мы немного снизим интенсивность боевых действий, чтобы провести дополнительную мобилизацию, подкопить боеприпасов и сил, а потом скажут: мы же не договорились, поэтому мы войну продолжим, но уже на основе совсем иных материально-технических ресурсов", — поясняет Подоляк.

Поэтому советник главы ОПУ рекомендует просто перестать слушать человека, который находится в неадекватном состоянии и не может предложить ничего, что может считаться объективно приемлемым, который люто ненавидит Украину и не предлагает реально никаких переговоров, а просто хочет, чтобы Украина умерла.

На вопрос журналистов, обращался ли Такер Карлсон к Зеленскому за интервью, Подоляк подчеркнул, что существует множество медийных площадок, чтобы донести необходимую информацию, в том числе до американской аудитории.

"А привлекать для этого человека, который относится к пропагандистской группе журналистов и который заведомо абсолютно не заинтересован в установлении истины, не имеет никакого смысла", — завершает комментарий Подоляк.

Как заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, он не думает, что "нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, чтобы понять его жестокость".

Напомним, Фокус писал, что Институт изучения войны считает: президент России Владимир Путин попытался использовать интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы представить широкой западной аудитории нарратив, использующийся в информационной операции Кремля. В рамках такой операции ложно утверждается, будто РФ заинтересована в прекращении огня в Украине.

Кроме того, после выхода интервью с Такером Карлсоном издание The Washington Post написало, что у президента РФ была возможность оправдать нападение на Украину перед американскими консерваторами. Но то, на чем он заострил внимание, стало неожиданностью даже для Карлсона.