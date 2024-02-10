"Вооружить следующего главкома": что происходит с пакетом помощи Украине в Конгрессе США

Выделение денег для Украины должно пройти дебаты в Сенате и получить не менее 60 голосов "за". Окончательное голосование состоится 13-14 февраля, а затем законопроект поступит в Палату представителей.

Вечером 9 февраля по местному времени в Сенате США, верхней палате Конгресса, состоялось голосование о выделении 95,3 млрд долл. на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. Из документа о дополнительной помощи удалили упоминания о мерах безопасности на границе, надеясь, что это даст возможность получить голоса Республиканской партии. Часть республиканцев поддержали законопроект, но все же имеют новые поводы для возражения. О деталях обсуждения в Сенате говорится в статье на портале The Hill.

На портале указали, что лидер большинства в Сенате, представитель Демократической партии Чак Шумер принял решение изъять расходы на оборону границы. Именно поэтому суммарный объем дополнительного финансирования, по которому дебатируют сенаторы, уменьшился со 101 млрд долл. до 95,3 млрд долл. Изменения понадобилось для того, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев, которые требовали сначала переделать миграционное законодательство, а потом выдавать деньги партнерам.

Результаты голосования в Сенате по новому предложению — 64 голосов "за", среди них — четыре голоса республиканцев. Голосов "против" — 19 (республиканцы). Отметим, на портале Politico указали, что против проголосовал также независимый сенатор Берни Сандерс — у него беспокойство вызывает вопрос Газы и он не хотел бы давать деньги Израилю.

The Hill привели заявления двух представителей верхней палаты Конгресса США.

Лидер демократов Шумер напомнил, что сенаторам необходимо как можно быстрее принять решение.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл тем временем призвал не сопротивляться выделению средств для Украины, поскольку они понадобятся новому главнокомандующему ВСУ, чтобы дать отпор ВС РФ.

"[У сенаторов — ред.] есть "обязанность" обеспечивать общую оборону и вооружить следующего главнокомандующего инструментами для использования американской силы", — привели журналисты слова сенатора.

На портале Politico объяснили, какие этапы должен пройти законопроект о дополнительном финансировании, чтобы наконец попасть в Палату представителей, где примут окончательное решение. Сначала два дня будут обсуждать правки, причем республиканцы планируют тратить максимум времени на каждое предложение. В воскресенье 11 февраля будет итоговое голосование по дополнительному финансированию без вопроса границ: для принятия нужно 60 голосов. В понедельник — еще два процедурных голосования. Наконец, окончательное состоится во вторник или среду (13-14 февраля), пояснили авторы портала.

США и Украина — детали

Отметим, в октябре 2023 года президент США Джо Байден обратился к Конгрессу о выделении дополнительного финансирования в размере 101 млрд долл., причем для Украины могли выделить около 64 млрд долл. Сенат поддержал предложение, зато в Нижней палате сенаторы от Республиканской партии полтора года блокируют решение. Сначала республиканцы указывали, что им не понятно, на что потратит деньги Украина. Затем — дебатировали по миграционному законодательству.

5 февраля 45-й президент США Дональд Трамп, республиканец, заявил, что предложения нынешнего американского правительства по границе являются "смешными". 8 февраля сторонник Трампа журналист Такер Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Интервью посмотрели более 100 млн человек, услышав очередные тезисы Кремля о причинах вторжения в Украину.