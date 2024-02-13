Между двух огней: спикер Джонсон запутался в борьбе с законопроектом о внешней помощи, — Politico

По информации журналистов, демократы в Конгрессе надеются, что им удастся загнать спикера Майка Джонсона в угол, используя процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении.

Принятый в Сенате во вторник, 13 февраля, законопроект о внешней помощи стал заложником в запутанной борьбе спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Об этом пишет американское Politico.

Верхняя палата могла бы принять закон с помощью для Украины, Израиля и Тайваня, однако спикер Джонсон не хочет принимать принятое Сенатом дополнение по национальной безопасности, настаивая на том, что республиканцы напишут собственный закон. Как отмечает издание, демократы пытаются найти способ обойти его.

Напомним, что Джонсон в понедельник, 12 февраля, отклонил законопроект Сената на 95 миллиардов долларов, включающий помощь Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

"Не получив от Сената ни одного изменения пограничной политики, Палата представителей будет вынуждена продолжать работать над этими важными вопросами самостоятельно", — подчеркнул он в своем заявлении.

Ранее республиканец из Луизианы и другие консерваторы пытались уничтожить двухпартийное соглашение о помощи иностранцам на границе, поскольку, по их мнению, оно не было достаточно эффективным, чтобы остановить поток мигрантов через границу.

На прошлой неделе этот компромисс провалился в Сенате, напоминает Politico, после того как Джонсон заявил, что когда законопроект поступит в Палату представителей, он будет "мертв".

"Законодательные акты, предусматривающие более жесткую пограничную политику, почти наверняка столкнутся с оппозицией демократов в Верхней палате. Все это говорит о том, что многомесячная борьба за иностранную помощь и безопасность границ еще впереди", — убеждены эксперты.

Тем не менее, анонимный инсайдер издания сообщил во вторник, что Джонсон не будет "включен" в план Сената. Вместо этого республиканцы Палаты представителей найдут собственный способ решения проблем национальной безопасности и границ.

Между двух огней

Джонсон сталкивается с давлением со стороны консерваторов, которые выступают против любого финансирования Украины и борются за законопроект о границе, который Палата представителей приняла в 2023 году по партийному принципу. По сведениям Politico, некоторые члены Палаты даже намекнули, что будут добиваться смещения спикера, если он вынесет на обсуждение законопроект о помощи Украине.

Тем временем демократы надеются, что им удастся загнать Джонсона в угол, используя процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, который позволит им добиться голосования по законопроекту, принятому Сенатом. Однако для этого демократам необходимо, чтобы ходатайство подписало большинство членов Палаты представителей, в том числе несколько республиканцев. Неясно, получат ли они такую поддержку, хотя некоторые республиканцы ведут кулуарные беседы с демократами о дальнейших действиях.

Доводы сенаторов

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер на пресс-конференции 13 февраля призвал Джонсона принять законопроект, заявив, что "если ультраправые убьют этот законопроект, это будет огромным подарком Владимиру Путину". Но сенатский демократ уступил лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису в вопросе о том, как добиваться отмены законопроекта.

Некоторые республиканцы предлагают рассматривать части пакета внешней помощи по отдельности. Это позволило бы республиканцам голосовать за помощь Израилю и опираться на демократов, чтобы принять решение по помощи Украине. На прошлой неделе конгрессмен-республиканец Дон Бэкон сообщил Politico, что он обсуждает с группой законодателей вообще отдельный законопроект о военной помощи Украине.

Председатель комитета по разведке Майк Тернер, который на минувшей неделе побывал в Украине, чтобы подтвердить поддержку Соединенных Штатов, предсказал, что Джонсон в итоге позволит провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом. Примечательно, что в самом заявлении Джонсона не исключается возможность того, что Палата представителей в результате примет его к рассмотрению.

"Спикеру придется вынести его на обсуждение", — добавил Тернер.

Напомним, что 9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с сенаторами США помощь Украине. Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США, которые представляют Демократическую и Республиканскую партии. По словам Шольца, союзники должны помочь Украине, чтобы она защитила себя от российской агрессии.