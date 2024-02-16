От аннексии Крыма до полномасштабного вторжения: что Навальный говорил об Украине (видео)

Оппозиционер осудил вооруженную агрессию против Украины, как в 2014, так и в 2022 годах. Политик признавал присутствие ВС РФ на востоке Украины и утверждал, что Крым никогда вновь не станет украинской территорией.

В пятницу, 16 февраля, в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в колонии. Фокус собрал самые известные высказывания Навального об Украине.

Революция Достоинства

В январе 2014 года партия "Народный Альянс" во главе с Алексеем Навальным выразила поддержку участникам Майдана в Украине и осудила силовой сценарий подавления акции протеста со стороны властей.

Также в заявлении говорилось, что членство Украины в Евросоюзе не противоречит интересам России, которая также должна двигаться к европейским ценностям.

Война на Донбассе

В мае 2015 года, в интервью "Радио Свобода" Навальный назвал преступлением политику российских властей в отношении Украины. Он заявил, что РФ должна немедленно вывести свои войска и прекратить спонсировать боевиков на Донбассе.

Навальный о войне на Донбассе

В 2017 году, в интервью телеканалу "Дождь", Навальный признал присутствие российских войск на востоке Украины, а также заявил, что в случае избрания на президентский пост выполнит Минские соглашения и выведет российские войска с территории Донбасса.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают связь с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они прямо говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать", — отметил политик.

Аннексия Крыма

Что касается аннексии Крыма, 14 октября 2014 года Навальный дал интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, в котором заявил, что Крым якобы является частью РФ и "никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

При этом политик признал, что полуостров был оккупирован россиянами "вопиющим нарушением всех международных норм". На вопрос о том, собирается ли он возвращать Крым под контроль Киева, он произнес свою нашумевшую фразу о "бутерброде".

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" — сказал он.

Навальный о Крыме

В интервью "Радио Свобода" в мае 2015 года Навальный сказал, что захват россиянами Крыма был "вредным нарушением международных договоренностей", однако, по его словам, проблему "нельзя решить быстро".

"Нельзя решить бутербродом. Его нельзя просто вернуть", — заявил он.

Навальный о Крыме

В июле 2017 года в интервью "Эхо Москвы" Навальный заявил, что в случае избрания президентом РФ, он проведет на территории оккупированного полуострова "честный референдум" с привлечением ЕС и Украины.

В феврале 2023, спустя год полномасштабной войны в Украине, Навальный признал Крым украинским, о чем написал в социальных сетях.

"Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, — международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать", — заявил Навальный

Он отметил, что почти все границы в мире "случайны и вызывают чье-то недовольство", однако воевать за них не стоит.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Навальный осудил начало Россией полномасштабной войны в Украине, опубликовав 28 февраля 2022 года соответствующий пост в своем Telegram-канале.

"Мы должны показать, что не поддерживаем эту кровопролитную войну. Мы призываем всех россиян к гражданскому неповиновению. Не молчите. Сопротивляйтесь", — написал он.

Позже 2 марта 2022 года Навальный призвал россиян выходить на митинги против войны в Украине. Он предложил всем несогласным с российской агрессией выходить на главную площадь из города каждый будний день в 19.00 и в 14.00 в выходные и праздники.

"Мы должны, стиснув зубы и поборов страх, выходить и требовать прекращения войны. Каждого арестованного должны сменить двое пришедших. Если — для прекращения войны — мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", — заявил политик.

В декабре 2022 года Навальный также осудил удары ВС РФ по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

"Изумляет, с каким злорадством и смакованием наши пропагандисты (в моем случае — радиоточка в камере) рассказывают о разрушении энергосистемы Украины. Прямо захлебываясь от радости, дали новости о том, сколько городов осталось без света, сколько людей без тепла, киевское метро снова стоит", — констатировал политик

В преддверии первой годовщины полномасштабной войны, 20 февраля 2023 года, Навальный также обнародовал текст, в котором призвал "оставить Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ". Он также заявил о необходимости вывести из Украины все российские войска.

"Продолжать войну — это как раз истерика бессилия, а прекратить ее — сильный ход", — заявил Навальный.

Напомним, 22 марта 2022 года прошел суд над Навальным. Политика обвинили в оскорблении судьи и в мошенничестве на выездном заседании суда в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, приговорив его к 9 годам лишения свободы.

Управление ФСИН РФ 16 февраля 2024 года сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.