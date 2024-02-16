Отравление, арест и парад с ультраправыми: как жил последние годы Алексей Навальный

Отец российского президента — уроженец украинского села. Сам Алексей Навальный утверждал, что он является наполовину украинцем и наполовину русским, а большая часть родственников живет в Украине. Последние месяцы жизни оппозиционер отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший 19-летнее наказание в колонии, умер. Об этом 16 февраля сообщили российские СМИ. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание. Некоторые медиа утверждают, что у Алексея Навального оторвался тромб. Фокус собрал основные события последних лет жизни российского оппозиционера.

Парад с нацистами

В 2017 году в видеохостинге YouTube-канале опубликовали видео "Гитлер 1945 /Навальный 2018". В ролике говорится об участии политика в националистических акциях "Русский марш" и якобы сотрудничестве с осужденными по экстремистским статьям людьми. Авторы видео присвоили Навальному цитату, якобы произнесенную им в отношении иммигрантов на вечеринке российского общественно-политического журнала The New Times.

"Это наша страна и наша задача — уничтожить всю сволочь, которая пьет нашу кровь! Мы нуждаемся в тотальной зачистке!", — говорится в видео.

Отравление Навального

20 августа 2020 года стало известно об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Он возвращался самолетом в Москву из Томска. Во время полета ему стало плохо, и самолет экстренно сел в Омске. На машине скорой помощи Навального доставили в одну из больниц города, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.

Соратники Навального стали требовать возбуждения уголовного дела о покушении на убийство и посягательстве на жизнь общественного деятеля.

Через два дня политика переправили в Германию в клинику "Шарите". Российские медики установили, что состояние Навального было связано с нарушением обмена веществ из-за резкого снижения сахара в крови в самолете. В первом официальном сообщении немецких врачей сказано, что "результаты клинического обследования свидетельствуют об интоксикации веществом из группы активных веществ, которые называются "ингибиторы холинэстеразы". Это яд из той же серии, что и "Новичок".

Арест Навального

17 января 2021 года оппозиционера Алексея Навального с паспортного контроля в аэропорту Шереметьево сразу после его возвращения из Германии, где он проходил лечение после отравления прошлым летом, забрали правоохранители.

Позже Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) подтвердила, что оппозиционер задержан, так как был объявлен в розыск. В ведомстве считали, что оппозиционер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше".

Политика посадили на 30 суток. Суд состоялся прямо в отделении полиции, куда Навального привезли из Шереметьево, а адвокаты узнали о нем за минуту до начала заседания.

Расследование Навального о дворце Путина

19 января 2021 года Навальный обнародовал фильм-расследование о дворце Путина. Двухчасовой фильм рассказывает о роскошном поместье российского президента на черноморском побережье. В день выхода расследование стало самым популярным роликом не только среди русскоязычных видео, но и во всех сегментах YouTube. Фильм Навального "Дворец для Путина" набрал 50 млн просмотров.

Расследование Навального стало вторым по популярности фильмом "Он вам не Димон", выпущенным в 2017 году, который тогда собрал 38 млн. просмотров. В том ролике рассказывалось об имуществе Дмитрия Медведева, который тогда был премьер-министром.

Акции в поддержку Навального

Митинги в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года прошли в десятках городов в России и за рубежом. Только в Москве, по оценке Рейтера, на акцию протеста вышли не менее 40 тысяч человек. МВД правда оценило митинг в 4 тыс. участников. Более 2600 человек по всей России задержала полиция. Западные СМИ окрестили этот протест, как наиболее масштабные из тех, которые когда-либо были в РФ. После акций полиция наведалась домой к людям из окружения Навального. Был задержан его брат и несколько приближенных к оппозиционеру людей. Далее масштабная акция протеста состоялась еще 31 января.

Фото: Tayga.info

Суды над Навальным

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Суд решил, что Навальный систематически нарушал правила условного осуждения. В связи с этим условный срок в 3,5 года решено заменить на реальный — 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима. Уже через месяц пребывания в колонии Навальный объявил голодовку.

22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и неуважении к суду.

4 августа 2023 года Московский городской суд приговорил Алексея Навального еще к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и призывах к экстремизму в интернете.

По состоянию на декабрь 2023 года Навальный отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Связь с Украиной

Отец Навального украинец родом из села Залесье на Киевщине. Сам Навальный заявлял о себе, что он является наполовину украинцем и наполовину русским, а большая часть родственников живет в Украине. Также во время оккупации Рф в Буче погиб родственник российского оппозиционера.

Напомним, что в РФ нашли Навального, который исчез 20 дней назад. Кремль перевез оппозиционера в колонию, где не работает почта и мобильная связь.