Байден предупреждал Путина о "разрушительных" последствиях, если Навальный умрет в колонии

Американский лидер отмечал, что на переговорах в Женеве в 2021 году обсуждал с главой РФ "опасения" относительно будущего оппозиционного политика.

Еще летом 2021 года президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что предупредил президента РФ Владимира Путина о "разрушительных последствиях", если заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный умрет в тюрьме. Об этом он говорил после переговоров с главой Кремля в Женеве, сообщает CNN.

Тогда, по словам Байдена, он "четко дал понять" российскому президенту, что "последствия этого будут разрушительными для России".

"Как вы думаете, что происходит, когда он говорит, что дело не в причинении вреда Навальному, а во всем том, что он говорит, чтобы оправдать обращение с Навальным, а потом он умирает в тюрьме? Речь идет о доверии. Речь идет об их способности положительно влиять на другие страны", — говорит глава Белого дома.

Кроме того, Байден также сказал, что он конкретно обсуждал "беспокойство" по Навальному.

Смерть Алексея Навального: детали

Напомним, 16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Сообщается, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Российские врачи из Лабытназской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о смерти Навального. По его словам, вполне очевидно, что за гибелью российского политика стоит президент РФ Владимир Путин.

Добавим, ранее вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис высказала первые предположения о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, отметив, что Россия несет за это ответственность.