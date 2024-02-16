Навального накануне смерти должны были обменять, — Bild

Известно, что оппозиционера должны были обменять в ближайшие недели или месяцы на Вадима Красикова. Об этом также упоминал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Алексей Навальный, самый главный оппонент президента РФ Владимира Путина в России, предположительно, мертв. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний РФ, однако западные медиа задаются вопросом, почему именно сейчас пришло сообщение о предполагаемой смерти ключевого политзаключенного РФ, пишет немецкий Bild.

Как предполагает издание, Навального могли в ближайшие недели или месяцы обменять на россиянина Вадима Красикова, который убил бывшего чеченского командира в парке Тиргартен в Берлине. О возможном обмене в интервью американцу Такеру Карлсону говорил и сам Путин.

"Смерть Навального показывает, насколько на самом деле нестабильна система Путина. Если бы ситуация была стабильной, Кремлю не пришлось бы сажать в тюрьму, пытать и убивать оппонентов. Для внешнего мира Путин ведет себя так, будто он на 100% уверен в своей власти. Но этот поступок показывает, насколько он боится российской оппозиции", — заявил Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен, глава фонда Фридриха Науманна в Москве в 2018–2020 годах.

И хотя ближайшие соратники оппозиционера пока не подтвердили его смерть, российские и западные эксперты утверждают, что в этом виновен российский диктатор Владимир Путин.

"Нет никаких сомнений в том, что Путин несет ответственность за смерть Навального. Кремль совершил атаку отравлением на Навального в 2020 году, заключил его в тюрьму в 2021 году и отправил в колонию за Полярным кругом в самых ужасных условиях", — подчеркивает Bild.

Почему Навальный должен был умереть именно сейчас

По мнению западных экспертов, Навальный, на первый взгляд, не представляет для Путина никакой угрозы на предстоящих выборах. Однако появились, по информации издания, сообщения о возможной сделке: Россия вернет убийцу из Тиргартена, а взамен освободит американского журналиста Эвана Гершковича и Алексея Навального. Однако, по мнению аналитиков, Кремль явно не хотел этого делать ни при каких обстоятельствах. Да и в целом, как утверждает издание, Кремль мог видеть все иначе.

"Если бы официальные, то есть подтасованные, результаты выборов слишком сильно отличались от реальных, это могло бы вызвать новую волну демонстраций. А также вызвать сомнения в отношении Путина во властных структурах", — предполагают эксперты.

Они думают, что Кремль посчитал: если в ходе псевдопрезидентских выборов загорится искра, Навальный сможет превратить ее в огонь — даже из тюрьмы, поскольку был олицетворением российского недовольства Путиным.

"Он был главной фигурой демонстраций. Единственная альтернатива, не лояльная системе. Уверенности в себе ему точно не занимать", — подчеркивают аналитики, вспоминая большое интервью Навального Bild в 2020 году.

Именно тогда главный российский оппозиционер заявил, что он победил бы партию Путина на "свободных и честных выборах". Эксперты напоминают, что в 2013 году Навальный доказал, что может добиваться хороших результатов: он набрал 27% голосов на выборах мэра Москвы.

"Этот результат Кремль воспринял как четкое предупреждение о том, что он больше никогда не будет выставлять свою кандидатуру на выборах", — заметил Bild.

Издание подчеркивает, что если ужасное сообщение Кремля о смерти соответствует действительности, то у Навального остались жена, двое детей и страна, в которой больше нет лидера оппозиции.

Напомним, 16 февраля в управлении ФСИН РФ заявили, что Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет.

Жена политика Юлия Навальная во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что не знает, можно ли верить сообщениям российских государственных СМИ о смерти ее мужа.