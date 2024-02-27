Орбан отказался чествовать память Навального, обвинив его в шовинизме, — СМИ

Венгерский премьер Виктор Орбан не встал для минуты молчания в память Алексея Навального. Объясняя свой поступок, он вспомнил слова российского политика, которые прозвучали в 2008 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие политики правящей партии уклонились от неофициального чествования памяти российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 26 февраля сообщили в Barron's.

26 февраля в венгерском парламенте оппозиционный депутат Бенс Тордай попросил всех встать, чтобы провести минуту молчания в память о Навальном. Орбан, министры правительства и законодатели от правящей партии остались сидеть.

Позже Орбан поблагодарил коллег за "хладнокровие в деле Навального" и объяснил свой поступок, обвинив российского оппозиционера в шовинизме.

"Шовинисты не пользуются уважением в венгерском парламенте, а те, кто называл грузин грызунами во время грузино-российской войны, не будут уважаться", — подчеркнул он.

В СМИ объяснили, что венгерский премьер сослался на заявление Навального в 2008 году. Позже оппозиционер извинился за свои слова.

"В противном случае — покойся с миром", — добавил Орбан.

В издании отметили, что Навальный сначала поддерживал российское вторжение на территорию Грузии, но позже изменил свою позицию. Тордай заявил, что сожалеет о поступке коллег и назвал его "позором".

Журналисты добавили, что Венгрия как единственная страна из ЕС, поддерживающая связи с Россией, не обнародовала ни одного официального заявления относительно смерти Навального.

Напомним, по данным Financial Times, Германия и США "заметно охладели" к плану обмена с РФ. На Западе хотели спасти из страны-агрессора трех человек, среди них был и оппозиционер Алексей Навальный.

25 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что оппозиционер Алексей Навальный действительно умер из-за обрыва тромба.