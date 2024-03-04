На Гаити ввели чрезвычайное положение: из тюрьмы сбежали тысячи преступников
Банды взяли штурмом две тюрьмы. Они требуют отставки премьера, который руководит страной после убийства президента Жовенеля Моиса.
На Гаити после массового побега из тюрьмы объявили чрезвычайное положение. Деталями 4 марта поделились в BBC News.
Правительство Гаити 3 марта ввело чрезвычайное положение на 72 часа. Причиной стал штурм тюрьмы Порт-о-Пренса вооруженными бандами. Сообщается, что сбежали примерно четыре тысячи заключенных, по меньшей мере 12 человек были убиты.
Всего на выходных были захвачены две тюрьмы. В стране ввели комендантский час, который начался в 20:00. Правительство заявило, что акты "неповиновения" представляют угрозу национальной безопасности.
"Среди задержанных в Порт-о-Пренсе были члены банды, обвиняемые в причастности к убийству президента Жовенеля Моиса в 2021 году", — передали в СМИ.
Лидеры банды хотят, чтобы премьер-министр Гаити Ариэль Генри ушел в отставку. Сам Генри находится за границей — он поехал в Найроби, чтобы обсудить отправку на Гаити многонациональных сил безопасности под руководством Кении. Джимми Шеризье, по прозвищу "Барбекю", объявил скоординированную атаку для его устранения.
"Мы все, вооруженные группы в провинциальных городах и вооруженные группы в столице, едины", — заявил экс-полицейский, которого считают причастным к массовым убийствам.
По данным СМИ, полиция Гаити обращалась за помощью к военным. Правоохранители просили укрепить главную тюрьму, но уже на выходных ее штурмовали.
Журналисты, которые побывали на месте событий после штурма, видели еще открытую дверь и тела трех заключенных во дворе. Никаких признаков присутствия правоохранителей не было.
Один из волонтеров, который работает в тюрьме, рассказал, что 99 заключенных не пытались сбежать. Они остались в камерах, побоявшись быть убитыми в результате перекрестного огня. Среди этих заключенных есть и бывшие колумбийские солдаты, которых посадили за убийство Моиса.
"Насилие распространилось после убийства президента Моиса. Его не заменили, а выборы не проводили с 2016 года. Согласно политическому соглашению, выборы должны были состояться, а неизбранный мистер Генри должен был покинуть пост до 7 февраля, но этого не произошло", — объяснили в издании.
По данным ООН, за 2023 год жертвами банд на Гаити стали более 8,4 тысячи человек. В стране более чем в два раза выросло количество совершенных убийств, ранений и похищений людей, если сравнивать с показателями 2022 года.
Напомним, в Самарской области РФ прогремел взрыв. Сообщается, что неизвестные пытались взорвать мост, из-за чего остановили движение поездов.
Во Франции в доме Алена Делона нашли склад огнестрельного оружия. Разрешения на него звезда кино не имеет.