Расширение НАТО: стало известно, когда Швеция присоединится к блоку

Швеция станет 32-м членом Североатлантического Альянса. Стокгольм подал заявку на вступление в НАТО вместе с Хельсинки в мае 2022 года.

В понедельник, 11 марта, Швеция официально присоединится к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает шведский телеканал TV4 Nyheterna.

На церемонию подписания акта о присоединении страны к Альянсу в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе прибудут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэль Бюден.

"Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем. Это ознаменует начало членства в НАТО", — говорится в сообщении.

Путь Швеции в НАТО

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией 18 мая 2022 года в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

5 июля 2022 года страны подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле 2023 года. Таким образом страна стала 31-м членом блока.

До недавнего времени Анкара и Будапешт блокировали присоединение Стокгольма к НАТО.

25 января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал заявку Швеции. Аналогичный шаг 26 февраля сделал венгерский парламент, после чего президент Тамаш Шуйок подписал документ.

Официальный Будапешт препятствование вступлению Стокгольма в НАТО объяснял чрезмерной критикой в свой адрес.

Напомним, 4 марта в Финляндии, Норвегии и Швеции начались военные учения НАТО Nordic Response 24. В них участвует более 20 тысяч военнослужащих из 14 стран. Учения продлятся почти две недели.