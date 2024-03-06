Прилетели из Калининграда: опасны ли "метеозонды", которые добрались до Польши, — СМИ (карта)

Точка, в которой отыскали "метеозонд" РФ, расположена в 90 км от местности, где проходят военные учения Steadfast Defender 24. Это далеко не первый такой инцидент — о них начали сообщать с весны 2023 года.

Российские воздушные шары, которые прилетели в Польшу в течение последних нескольких дней, не представляют опасности для граждан. Аэростаты прибыли из Калининградской области, их детально изучили польские полицейские и уверяют, что они безопасны. О выводах правоохранителей Польши рассказали на портале RMF24.

Журналисты портала получили информацию от полиции Варминско-Мазурского воеводства, расположенного вплотную к Калининградской области. Согласно официальному заключению, объекты "не имеют ничего общего с деятельностью иностранных спецслужб".

Объекты, которые обнаружили на севере Польши, являются российскими метеорологическими зондами, уверены правоохранители. На них не обнаружили оборудования, которое служило бы какой-то другой цели, например, шпионажу, несанкционированной слежке и тому подобное. В этом уверены специалисты Института метеорологии и водного хозяйства (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej), у которых консультировались полицейские воеводства.

В статье RMF24 также указывают, что из-за появления воздушных объектов неизвестного происхождения над Польшей министр обороны Владислав Косиняк-Камиш объявил созыв совета безопасности и обороны.

Польша и РФ — детали отношений

"Метеозонды", которые обеспокоили польскую полицию, обнаружили на территории страны 4 и 5 марта 2024 года. Место обнаружения — населенные пункты Гарш и Кервик (5 марта), Варкалки (4 марта). Расстояние до российской границы — от 30 до 90 км.

Польша — где упали пули РФ Фото: Google Maps

Предыдущие случаи падения "метеозондов" произошли весной и летом 2023 года. 13 мая "аэростат слежения" залетел из Беларуси, в июле и июне было еще два воздушных шара.

Тем временем правительство Польши с первых дней помогает Украине в противостоянии вторжению РФ. В частности, ВСУ получили польские танки, пушки, снаряды, — ранее рассказывал Фокус.

Российские политики реагируют на действия польских чиновников. В частности, время от времени представители Кремля предполагают, что могут атаковать Польшу или нанести по ней ядерный удар.

В то же время в январе-феврале 2024 года западные спецслужбы предупреждают, что Кремль действительно готовится напасть на страны НАТО. Среди возможных направлений атаки называют именно Польшу, которая граничит с Калининградской областью и с Сувальским коридором, по которому РФ добирается до своей обособленной территории.

Напоминаем, с 22 января в Европе начались военные учения армий НАТО Steadfast Defender 24, к которым планируют привлечь 90 тыс. солдат. 5 марта состоялся этап учений в Польше — военные тренировались переправляться через Вислу на танках и бронетехнике. Расстояние от точки учений до места падения "метеозондов" — около 90 км.