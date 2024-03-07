Орбан собирается к Трампу: может продвигать тезисы Кремля по Украине, — The Guardian

По информации журналистов, премьер Венгрии может прилететь в США для встречи с кандидатом в президенты страны уже на этой неделе. Бывший разведчик замечает, что либеральный мировой порядок находится под угрозой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этой неделе прибывает в США без какого-либо приглашения администрации президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, это почти неслыханный шаг для лидера страны НАТО, поэтому не ожидается, что он встретится с кем-либо из американской администрации. На самом деле, как стало известно Guardian, Орбан планирует выступить в четверг, 7 марта, на встрече с главой консервативного аналитического центра Heritage Foundation, а затем в пятницу, 8 марта, посетить экс-президента США, кандидата от Республиканской партии на предстоящих выборах Дональда Трампа во Флориде.

"За этим визитом, который приходится на самый неблагоприятный момент в отношениях Будапешта с Вашингтоном после окончания холодной войны, внимательно следят во внешнеполитических кругах, отчасти из-за опасений, что Орбан может использовать свой доступ к кандидату в президенты от республиканской партии для продвижения тезисов Кремля по Украине", — акцентируют внимание аналитики издания.

Как заметил бывший сотрудник венгерской разведки Петер Буда, либеральный международный порядок сегодня находится под очень серьезной атакой.

"Как своего рода внешнеполитический игрок, Орбан поставил все ставки на крах этого порядка и делает ставку на то, что если он заранее возьмет на себя обязательства перед растущими державами Востока, он сможет обеспечить себе более выгодную позицию", — подчеркнул Буда.

И добавил, что коммуникации как Орбана, так и президента РФ Владимира Путина, сосредоточены на "мирных" переговорах, которые, несомненно, принесут пользу россиянам, поэтому не стоит ошибаться, полагая, что Орбан в итоге лоббирует США во внешней политике в пользу России.

Позиция Венгрии

Как отметила Guardian, Орбан на днях подчеркнул, что Венгрия не может вмешиваться в выборы в других странах, но "нам бы очень хотелось, чтобы президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом и установил мир здесь, в восточной половине Европы".

"В конце года глобальная политическая сцена будет сильно отличаться от того, как она выглядела в начале этого года, и, с Божьей помощью, пространство для маневра Венгрии не будет сокращено, а расширится до такой степени, что мы еще не видели уже давно", — заявил Орбан в своем ежегодном послании "О положении страны".

При этом венгерские парламентарии уверены, что интерес к Венгрии американских консерваторов, несмотря ни на что, растет, и премьер Орбан посещает США для того, чтобы укрепить эти отношения.

"Думаю, в этом нет ничего необычного. Лидеры часто путешествуют по разным причинам и общаются с коллегами, которые соответствуют их стратегическим приоритетам и национальным интересам", — ответил советник премьер-министра Балаж Орбан представителям правительства США.

Поездка рассматривается венгерским истеблишментом как часть давних усилий Орбана стать центральной фигурой в международном консервативном движении.

"Для него это просто важный момент его внешнеполитической важности, и он также может надеяться, что это сделает его более серьезным в глазах других", — подчеркнул Петер Креко, директор исследовательского института "Политический капитал" в Будапеште.

Вместе с тем команда Орбана, поддерживающая отношения с Москвой и Пекином, до сих пор нанимает на работу бывших сотрудников службы безопасности еще со времен социалистического строя, искажает деловую конкуренцию внутри страны, потратила значительное количество времени и денег на развитие отношений с представителями американских консерваторов.

Венгерское правительство в последние годы нанимало американских консультантов с консервативными связями, чтобы помочь улучшить свой имидж, посольство Венгрии в Вашингтоне также принимало непосредственное участие в этой работе, например, в 2023 году оно дважды принимало бывшего кандидата в президенты от республиканской партии Вивека Рамасвами.

Кроме того, сеть венгерских государственных аналитических центров и фондов финансирует рабочие места и стипендии консервативным американским экспертам и ученым с хорошими связями.

"В соответствии с нашей стратегией взаимодействия мы стремимся развивать отношения во всех направлениях и стремимся превратить Венгрию в интеллектуальный центр в самом сердце Европы", — пояснил Баланж Орбан.

Позиция глобального политикума

Запланированная встреча с Трампом вызвала недоумение и в Будапеште, и в Вашингтоне.

"Если бы Трамп действительно был "китайским ястребом", которым он себя называет, он бы допрашивал Орбана о сближении с Пекином", — сказала Каталин Чех, член Европейского парламента, представляющая венгерскую оппозиционную партию "Импульс".

Она высказала мнение, что, похоже, Трамп больше заинтересован в сближении с авторитарными властями и вполне возможно хочет вместе с Орбаном подорвать НАТО в интересах Путина.

Бен Кардин, давний депутат-демократ, который является председателем комитета Сената США по международным отношениям, написал в сообщении по электронной почте, что растущий авторитаризм Виктора Орбана, включая недавно принятый Закон о защите суверенитета, является основным фактором, создающим нагрузку на венгерскую экономику.

Позиция венгерского лидера не осталась незамеченной среди официальных лиц США. В интервью Guardian в начале 2024 года посол США в Будапеште Дэвид Прессман заявил, что венгерское правительство проводит "фантастическую" внешнюю политику, а покойный республиканец Джон Маккейн в 2014 году назвал Орбана "неофашистским диктатором".

27 февраля венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить в войне, однако Венгрия не должна иметь общей границы с Россией. Боевые действия можно закончить только переговорами, убежден Орбан.