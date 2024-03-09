Огромная толпа кенгуру ворвалась в австралийский гольф-клуб, устроив хаос на полях (видео)

Необычные гости, пробравшиеся в рекреационную зону, буквально заполонили поля для гольфа, прервав не одну игру и удивив местных игроков.

На одном из полей для гольфа в Мельбурне, Австралия неожиданно появилась большая группа кенгуру, сносящая все на своем пути. В гольф-клубе Heritage Golf & Country Club, расположенном неподалеку от города, один из местных игроков, Стивен Роуч, стал свидетелем того, что сумчатые нарушили ход игры. Роуч, снявший момент на видео, в шутливой форме предупреждал проносящихся кенгуру, чтобы они не топтали его мяч для гольфа, пишет BBC.

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Появление кенгуру на поле для гольфа — не новость для данного клуба, который в 2021 году уже столкнулся с негативной реакцией на свои планы по уничтожению животных для предотвращения подобных вторжений. Общественный резонанс заставил клуб отказаться от этой затеи в пользу установки ограждений, чтобы держать кенгуру подальше от игровых площадок и при этом не причинять вреда животным. Но каким-то образом животные нашли способ пробраться на территорию комплекса вновь.

Видео хаоса на поле для гольфа, эпицентром которого стали десятки кенгуру

Во всем мире, и в особенности в Австралии, дикие животные все чаще взаимодействуют и встречаются с людьми, особенно в тех местах, где их естественная среда обитания пересекается с рекреационными зонами. Решение клуба, вопреки всем тяготам, отказаться от летального решения проблемы в очередной раз подтверждает силу общественного резонанса, способного уберечь дикую природу от сиюминутных, необдуманных и опасных решений.

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