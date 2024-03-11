Президент Франции в третий раз отложил свой визит в Украину, — Reuters

Перенос визита французского президента произошел через несколько дней после того, как РФ атаковала Одессу во время пребывания там Владимира Зеленского и премьер-министра Греции.

Лидер Франции Эмманюэль Макрон уже в третий раз перенес свой визит в Украину. Теперь ожидается, что он должен состояться в течение "ближайших недель", пишет Reuters.

В частности, в материале отмечается, что, согласно заявлению Макрона, еще в прошлом месяце он планировал принять участие в подписании двустороннего соглашения с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако затем эту поездку отложили. Впоследствии Зеленский совершил визит в Париж, где и состоялось заключение соглашения.

В комментарии Reuters дипломаты сообщили, что вторую дату планировали на начало марта. Однако ее впоследствии также перенесли на конец этой недели, после чего стало известно об очередном изменении сроков.

"Руководители двух государств пришли к согласию о необходимости поддержания тесного контакта, в частности относительно визита президента в Украину, который должен состояться в ближайшие недели", — сообщили в пресс-службе Макрона.

Кроме того, известно, что решение о переносе визита было принято через несколько дней после того, как РФ обстреляла Одессу во время пребывания там президента Украины Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса.

"В планах Макрона был также визит в Одессу", — отмечают журналисты.

Президент Франции изучает вариант расширения поездки в Киев вместе с лидерами других стран

По данным двух дипломатических источников, сейчас президент Франции изучает вопрос о расширении поездки и привлечения к ней руководство других государств Запада, которые согласятся к ней присоединиться, а не только двусторонний визит. Такой шаг, считает Макрон, поможет продемонстрировать единый взгляд среди союзников и солидарность с Украиной.

Как известно, вчера, 10 марта, у Зеленского состоялся телефонный разговор с Макроном. Среди вопросов, которые обсуждали лидеры государств, была подготовка к предстоящей встрече в Украине.

Ранее сообщалось, что Макрон намеревался посетить Украину 13-14 февраля. Однако, по информации Елисейского дворца, он был перенесен из соображений безопасности.

Также на пресс-конференции в январе президент Франции анонсировал поставки Украине 40 ракет SCALP дальнего радиуса полета и нескольких сотен бомб.