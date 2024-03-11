"О чем он думал": Бербок отреагировала на заявление Папы Римского об Украине

По словам главы МИД Германии, когда она разговаривает с украинскими детьми, пострадавшими от войны, она спрашивает себя: "Где Папа?".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину проявить "мужество поднять белый флаг", согласившись на переговоры с Российской Федерацией. Об этом пишет Tagesschau.

Глава дипломатического ведомства заявила, что тем, кто требует мирных переговоров, возможно, стоит поехать в Украину, так как некоторые вещи можно понять, только если увидеть их собственными глазами.

"Мне действительно интересно, о чем он думал. Я этого не понимаю", — сказала Бербок о заявлении Франциска.

Министр отметила, что когда она разговаривает с украинскими детьми, пострадавшими от российской военной агрессии, она спрашивает себя: "Где Папа? Папа должен знать об этих вещах".

По словам Бербок, если бы была минимальная вероятность того, что Москва проявит готовность к диалогу, "тогда весь мир был бы там и говорил".

"К сожалению, мы видим обратное каждый день", — констатировала она.

Папа Римский призвал Украину "поднять белый флаг": что известно

Напомним, 9 марта в сети появилась текстовая версия февральского выступления Папы Римского Франциска, в котором он призвал Украину пойти на переговоры с Россией.

"Я считаю, что сильнее тот, кто видит ситуацию, тот, кто думает о людях, тот, кто имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", — сказал Франциск.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни подчеркнул, что Папа Римский призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Украины. По его словам, глава католической церкви употребил термин "белый флаг", предложенный интервьюером, чтобы обозначить "перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры".

На заявление Франциска отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Дипломат отметил, что стратегия Ватикана относительно "белого флага" тянется еще с первой половины ХХ века и призвал Папу Римского не повторять ошибок прошлого и поддержать Киев.