"При всей неадекватности": Трамп может дать Украине все необходимое оружие, — экс-глава МИД

По словам Владимира Огрызко, именно во время президентского срока Дональда Трампа Украине начали передавать комплексы Javelin.

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко высказывает мнение о том, что победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США может ухудшить ситуацию в Украине, учитывая его непредсказуемость в политике. Однако, он уверен, что это не приведет к "концу света". Об этом он сообщил во время проекта LIGA.Подкаст.

"Сейчас мы являемся заложниками того, что происходит между республиканцами и демократами. Для подавляющего большинства республиканцев важны и Украина, и Израиль, и Тайвань, но важнее для них — сделать из президента США Джо Байдена мишень, куда можно стрелять и попадать", — пояснил Огрызко.

По его убеждению, до ноября главной целью для республиканцев будет ликвидация всех связей с демократами и Джо Байденом. При этом вопрос украинских дел останется открытым на протяжении всего этого времени.

По мнению эксперта, обещание Трампа о завершении войны за 24 часа является частью его предвыборной кампании. Однако, согласно словам Огрызко, республиканец все же может обеспечить наше государство всем необходимым вооружением.

"При всей неадекватности и непрогнозируемости Трампа, именно он начал давать нам смертоносное оружие — Javelin имени Трампа", — добавил Огрызко.

Напомним, 1 марта западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп более популярен, чем настоящий президент Джо Байден, по крайней мере, в семи ключевых штатах, которые предположительно будут играть важную роль в определении итогов выборов.

А обозреватель The Washington Post Макс Бут заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не только выражает симпатии к России, но также проявляет антиукраинские настроения.

Также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп пообещал, что если он снова станет главой Белого дома в ноябре 2024 года, то он не будет давать денег Украине.