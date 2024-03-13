Противник помощи Украине Вилдерс отказался от намерений возглавить правительство Нидерландов (фото)

В своих соцсетях лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс написал, что хочет "правое правительство" и "меньше убежища и иммиграции", а его любовь к стране "важнее собственной позиции".

Лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс решил снять свою кандидатуру с должности премьер-министра Нидерландов. Об этом он заявил в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Вилдерс отметил, что сможет стать премьером только в том случае, если его поддержат "все партии правящей коалиции". Однако, по его словам, "это было не так".

"Я хочу правильное правительство. Меньше убежища и иммиграции. Нидерландцы прежде всего. Любовь к моей стране и избирателям велика и важнее моей собственной позиции. Я люблю Нидерланды", — написал он.

Стоит отметить, что сейчас должность премьера Нидерландов занимает Марк Рютте.

Позиция Вилдерса в отношении Украины

Напомним, что касается полномасштабной войны в Украине, то Вилдерс ранее отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Палате представителей Нидерландов, которое состоялось в мае 2024 года. Также он критиковал открытие рынка Европейского Союза для украинских фермеров.

Кроме того, "Партия свободы" Вилдерса обещала своим избирателям прекратить поддержку Украины — как военную, так и политическую и экономическую.

Выборы в Нидерландах

Также напомним, в конце ноября в Нидерландах состоялись парламентские выборы. По их итогам наибольшее количество мест в парламенте получила ультраправая "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом. Он известен своими радикальными антиисламскими высказываниями, хотя еще до выборов Вилдерс заявил, что его давний план по "деисламизации" Нидерландов пока не является приоритетом.

В частности, в своей предвыборной программе Вилдерс призвал провести референдум о выходе из ЕС и закрыть границы страны для беженцев. Кроме того, он заявлял о намерениях запретить Коран, мусульманские школы и мечети.

Напомним, ранее издание Associated Press сообщило, что переговоры по формированию нового правительства в Нидерландах откладываются, поскольку с ультраправой партией Герта Вилдерса, которая набрала больше всего голосов, отказываются вступать в коалицию другие политические силы.