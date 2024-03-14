"Зашел в сад, в который его не звали": Боррель раскритиковал Папу за слова об Украине

Главный дипломат Евросоюза считает, что сейчас не время предлагать Украине сдаться. А, наоборот, необходимо продолжить поддержку Киева.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прокомментировал слова Папы Римского Франциска, который заявил, что Украине необходимо поднять "белый флаг" и согласиться на переговоры с Россией. Об этом политик заявил в эфире радиостанции испанской радиостанции RNE.

Глава европейской дипломатии считает, что с этим предложением понтифик "зашел в сад, в который его никто не звал".

"Его Святейшество Папа вошел в сад, в который его никто не звал... Но просить Украину сдаться — это больше, чем желание мира", — сказал Боррель.

По его словам, предлагать Украине капитуляцию сейчас не время.

"Я считаю, что сейчас не тот момент, когда надо предлагать Украине сдаться. Наоборот, это момент, когда надо продолжать помогать", — добавил дипломат.

Напомним, 9 марта в Ватикане объяснили, что Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня и переговоров, а не к капитуляции Киева. Представитель Святого Престола заявил, что понтифик использовал термин "белый флаг", который предложил ему интервьюер, чтобы "обозначить прекращение военных действий и перемирие, которое достигается через смелость начать переговоры".

11 марта посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш заявил, что Папа Римский может посетить Киев, но эту потенциальную поездку связывает с визитом в Москву. Однако Россия, по мнению украинского посла в Ватикане, не заинтересована в такой встрече.