Представитель в Раде и язык: Орбан требует у Украины восстановить права венгров, — СМИ

В Верховной Раде Украины должен присутствовать специальный представитель венгерского национального меньшинства, уверены в правительстве премьер-министра Виктора Орбана.

Политики Венгрии разослали правительствам стран-членов Европейского Союза документ, в котором требуют у Украины особого отношения к своему национальному меньшинству. Среди требований — возвращение венгерского языка в образование, чтобы дать возможность школьникам сдавать выпускные экзамены на негосударственном языке. О венгерских требованиях в отношении нацменьшинства рассказали на портале "Радио Свобода".

Журналисты портала получили документ, который правительство премьер-министра Виктора Орбана направило европейцам, а также украинскому правительству. Фотографий документа в статье не разместили. Зато процитировали основное требование венгров: им нужно, чтобы Украина вернула венгерскому национальному меньшинству "все права, которые оно имело до 2015 года".

На портале перечислили, какие именно изменения венгерские политики хотят осуществить в Украине:

восстановить право представителей нацменьшинства разговаривать на венгерском языке (которое они якобы потеряли);

восстановить специальное политическое представительство в органах власти на региональном и государственном уровнях;

должен быть "специальный делегат" в Верховной Раде;

вернуть венгерский язык в учебные заведения — школьники должны изучать все предметы на венгерском языке, на нем же сдавать экзамены и получать документы о получении образования.

Также венграм не понравилось административное деление Украины, поскольку из-за него их нацменьшинство уже не имеет 10% в определенных регионах и поэтому не может получить представительства. По их мнению, положение законодательства об этих 10% "не является оправданным в случае с национальными меньшинствами".

Кроме того, в документе, полученном "Радио Свобода", перечисляется, в какие сферы должен вернуться венгерский язык, чтобы полностью заменить украинский: "во время избирательных кампаний, референдумов и вообще в общественной жизни".

Отметим, в 2023 году в Украине приняли ряд законов, касающихся национальных меньшинств, — решение появились в ответ на требования, которые нужно выполнить для вступления в Европейский Союз. В частности, заработали изменения в законы "О национальных меньшинствах", "О местном самоуправлении в Украине", "Об образовании" и "О высшем образовании". Именно в этих документах говорится о 10% представителей нацменьшинства в определенном регионе и о возможности детей учиться на родном языке.

Венгрия и Украина — представительство нацменьшинств в органах власти Фото: Скриншот

Венгрия и Украина — язык нацменьшинств в учебном процессе Фото: Скриншот

В статье "Радио Свобода" указывается, что требования Венгрии могут помешать вступлению Украины в ЕС. В частности, чтобы получить согласование парламента Венгрии, нужно будет выполнить все требования венгерских политиков.

Венгрия и Украина — детали

Отметим, политики Венгрии после вторжения РФ и заявки Украины о вступлении в ЕС начали публично озвучивать претензии и замечания, которые они имеют по тем или иным вопросам. В частности, глава правительства Венгрии Виктор Орбан длительное время блокировал выделение Украине пакета помощи ЕС — речь шла о 50 млрд евро на четыре года. При этом выдвигались каждый раз другие требования: поочередно вспоминали о деньгах Евросоюза для венгров и о правах нацменьшинств.

В итоге, в конце 2023 года, Венгрия не заблокировала заявление о вступлении в ЕС — Орбан на момент голосования вышел из зала. Кроме того, венгры проголосовали за выделение средств, необходимых для поддержки экономики Украины во время войны с РФ.

Напоминаем, в начале марта 2024 года Виктор Орбан встретился с претендентом на пост президента США Дональдом Трампом: озвучил позицию американца по Украине. 15 марта венгр заявил, что будет "оккупировать Брюссель": политологи объяснили, что это могло бы означать.