Еще более кровавый: в России скоро может произойти еще один теракт, — экс-сотрудник СБУ

Иван Ступак заявил, что "Исламское государство" захочет доказать, что именно его боевики совершили теракт в Москве. А потому могут решиться на еще одну акцию.

В России пытаются выставить виновной в теракте в "Крокус-Сити" Украину, несмотря на признания террористической группировки ИГИЛ. Поэтому террористы могут совершить еще один теракт в РФ. Об этом "24 каналу" рассказал экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, те средства, которые выделяются на обеспечение мер безопасности в Московской области, не помогают. Поэтому следующий возможный теракт может быть еще более кровавым.

"Я убежден, что в течение небольшого периода времени мы можем увидеть еще один реализованный теракт на территории России снова от ИГИЛ, где они четко скажут: "А теперь вы должны поверить, это были именно мы". В подтверждение они попытаются совершить или аналогичный по кровавости, или еще более кровавый террористический акт", – сказал Ступак.

Он также отметил, что в РФ не удается защитить крупные объекты инфраструктуры. Террористы обходят меры безопасности или же деньги, которые выделяют на защиту, на самом деле тратятся на другие нужны.

"Буквально пол года назад россияне хвастались, что в Московской области было потрачено 14 миллиардов российских рублей на меры безопасности, чтобы область стала одним из самых безопасных регионов России. Судя по всему, эти деньги были потрачены или не на те нужды, или эти террористы смогли обойти все меры безопасности", – сказал Ступак.

Иван Ступак о теракте в Москве (смотреть с 33 минуты)

Напомним, СМИ ранее сообщали, что ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ. Члены "Исламского государства" обещают россиянам совершить настолько страшный теракт, что о нем будут помнить следующие поколения. Они уверяют, что вся боль, которую они испытывали в прошлом, будет слабее, чем боль от мести.

Также журналисты писали, что побег террористов в Украину был маловероятен. По мнению аналитика Шона Белла, российская версия весьма сомнительна, поскольку во время базовой подготовки к побегу учат, что первое, что нужно делать — идти по наименее ожидаемому пути.