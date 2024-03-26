Теракт в "Крокусе": двое подозреваемых летели одним рейсом из Стамбула в Москву, — СМИ

Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле, а в Москву прилетели 2 марта.

Двое обвиняемых в теракте в "Крокус-Сити" Фаридун Шамсиддин и Саидакрами Рачабализода с января по март проживали в отелях в центральных районах Фатих и Шишли в Стамбуле. Когда Фаридуни был схвачен, он сказал на допросе, что поехал в Турцию, потому что "у него закончилась виза". Оба подозреваемых вылетели в Москву одним рейсом 2 марта, сообщает турецкое издание Yetkin report.

Фаридун Шамсиддин признался, что ему предлагали деньги за убийство людей. Портал Yetkin report со ссылкой на собственные источники в турецких органах безопасности утверждает, что Шамсиддин прибыл в Стамбул из Москвы 20 февраля, на следующий день он заселился в отель в районе Фатих. Подозреваемый покинул отель 27 февраля и лишь 2 марта вылетел в Москву.

Саидакрами Рачабализода прилетел в Стамбул 5 января, и в тот же день заселился в отель в центральном районе Стамбула — Фатих. Гостиницу он покинул 21 февраля. Но 2 марта Рачабализода вылетел в Москву с Шамсиддином одним рейсом из Международного аэропорта (IST).

Напомним, 26 марта председатель ФСБ Александр Бортников заявил, что теракт был организован радикальными исламистами, которых якобы обучали украинские спецслужбы на Ближнем Востоке.

В этот же день глава Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сказал, что массовый расстрел и поджог подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл" 22 марта — это дело рук украинских спецслужб. Но не стал объяснять, почему так считает, хотя всю ответственность на себя взяла международная террористическая группа ИГИЛ.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта также обвинил Украину в причастности к теракту. Глава украинского государства Владимир Зеленский назвал Путина "ничтожеством" в своем вечернем видеообращении в этот же день.

ИГИЛ обещает новые теракты на территории РФ

25 марта появилось заявление ИГИЛ на иранском портале Sahebkhabar, в котором были анонсированы новые теракты на территории России. ИГИЛ уверяет, что отыщет способ отомстить за побратимов, плененных после событий в пятницу 22 марта. В обращении отмечается, что месть достанется россиянам в целом и президенту России Владимиру Путину в частности: другие народы, государства, лидеры там не упоминаются.

Напомним, вечером 22 марта группа лиц ворвались в здание "Крокус Сити" и начала стрелять. После этого они подожгли помещение и скрылись. На месте теракта нашли уже более сотни убитых и более 200 раненых.

25 марта Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для трех граждан, причастных к делу "Крокус". Два человека — обвиняемые, третий — подозреваемый. Всех арестовали до 22 мая. Среди арестованных — двое граждан РФ и один — имеет вид на временное пребывание.