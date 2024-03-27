За неделю до смерти Навального Байден обсуждал с Шольцом его обмен, — WSJ

Политики встретились в Вашингтоне, но до официального предложения Кремлю, по информации СМИ, дело так и не дошло. Интересы Алексея Навального лоббировали его жена и Хиллари Клинтон.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц за неделю до смерти российского оппозиционера Алексея Навального обсуждали его обмен. Деталями со ссылкой на источники поделились 27 марта в The Wall Street Journal, как передали в "Суспільному".

Сообщается, что после победы Байдена на выборах у Кремля появилось предложение — обмен шпиона на шпиона. Вашингтон не имел осужденных по соответствующей статье россиян, но лидер РФ Владимир Путин интересовался судьбой Вадима Красникова. Экс-офицера ФСБ осудили за убийство в Германии.

Весной 2023 года в России арестовали корреспондента WSJ Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже. Байден публично заявил, что добьется освобождения журналиста. Однако, по данным СМИ, в течение следующих месяцев прогресс в этом был незначительным, пока к переговорам не подключилась "неожиданная участница" — Хиллари Клинтон.

В материале говорится, что к бывшему госсекретарю обратился расследователь Христо Грозе. Он попросил Клинтон пролоббировать в Белом доме включение в соглашение Навального. Российского оппозиционера предлагалось обменять на Красникова.

В то же время немецкие чиновники получили неофициальное обращение от жены Навального Юлии. Идею обмена оппозиционера в Германии поддержали не все, в частности против выступила глава МИД Анналена Бербок.

Однако, как отмечается в статье, в Германии Навальный набрал популярность еще после отравления. Путин тем временем "настойчиво намекал", что готов обменять американского корреспондента Гершковича.

9 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Байдена и Шольца. Политики обсудили обмен, который в издании назвали "одним из самых сложных со времен Холодной войны".

Сообщается, что обсуждение касалось обмена Красикова на Навального. Однако США после встречи не сделали официального предложения России. Уже 16 февраля стало известно, что Навальный умер в тюрьме.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал смерть оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что в США также неоднократно умирали люди в местах заключения.

17 марта экс-президент США Дональд Трамп предположил, что к смерти Навального причастен сам Путин. По его словам, оппозиционер был молодым и согласно статистике "должен был бы жить еще долго".