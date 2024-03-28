Клименко встретился с главой МВД Польши: говорили о миграции и границах (фото)

Министры договорились о постоянном обмене информацией о статусе около 1,6 млн украинцев, которые находятся на территории Польши и получили временную защиту.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко приехал в Варшаву, чтобы обсудить противодействие организованной преступности, контрабанду наркотических средств через границу и вопросы миграции с министром внутренних дел и администрации Польши Марцином Кервинским. Об этом Клименко сообщил в своем Telegram.

"Обсудили важные вопросы безопасности и определили приоритетные векторы сотрудничества, в частности по сотрудничеству в сфере расследования военных преступлений и противодействия организованной преступности, которая не знает границ. Соответствующее Межправительственное Соглашение активно отрабатывалось нашими подразделениями и службами. Рад сообщить, что благодаря плодотворной работе и взаимопониманию мы уже вышли на финальную стадию готовности к подписанию", — написал Клименко.

Министр внутренних дел Украины поблагодарил польскую сторону за приют и поддержку украинцев.

"Согласно официальной статистике ООН, более 1,6 млн украинцев зарегистрировано в Польше как лица, получившие временную защиту. Нам важно, чтобы защита их прав была гарантирована", — отметил Клименко.

Министры также договорились о постоянном обмене информацией о статусе украинцев, находящихся на территории Польши.

Глава МВД Польши Марцин Кервинский Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Напомним, 27 марта Польша отозвала командующего Еврокорпуса Ярослава Громадзинского из-за шпионского скандала. Служба военной контрразведки начала проверку в отношении него.

Также 27 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина подвергается мощным российским воздушным атакам, а западные СМИ эта тема "недостаточно шокирует". Он прокомментировал недавний инцидент с ракетой войск РФ в польском воздушном пространстве. По его словам, Варшава оставляет за собой право защищать собственную территорию, но и намекнул об ответственности НАТО.