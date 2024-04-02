РФ и Китай заинтересованы в победе Трампа на выборах: в NYT объяснили, как он поможет Путину

Президент России Владимир Путин благосклонен к экс-лидеру США Дональду Трампу, который является "изоляционистом". Американский политик считает, что страна должна избегать международных конфликтов.

Российская Федерации и Китай хотят, чтобы на президентских выборах в США победил Дональд Трамп. В частности, они могут получить два преимущества от этого. Об этом сообщили в The New York Times.

В СМИ отметили, что приверженность президента России Владимира Путина к Трампу была очевидной, тогда как правительство Китая принимает все меры для помощи экс-лидеру США в президентской кампании.

Почему РФ и Китай хотят победы Трампа

Президент США Джо Байден возглавил международную коалицию, противостоящую РФ из-за вторжения в Украину. Тогда как Дональд Трамп стремится остановить помощь. Стратегия Путина может заключаться в том, чтобы дождаться, пока запад устанет от войны.

В издании отметили, что есть две причины, почему Китаю выгоден Трамп как президент США. В частности, Байден убежден, что США должны защищать демократию, когда автократы нападают, как это сделала Россия в Украине, и как может сделать Китай в Тайване. При правлении Си Цзиньпиня страна стала агрессивной не только к Тайваню, но и к другим государствам, в частности Китай расширил свое влияние в Африке и Латинской Америке.

"Трамп мало интересовался этими вопросами. Он изоляционист, который поддерживает лозунг "Америка прежде всего". Он предпочитает, чтобы США избегали международных конфликтов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, Дональд Трамп скептически относится к договорам и союзам. Издание отметило, что на недавнем предвыборном митинге он заявил, что российские лидеры должны иметь возможность "делать все, что им заблагорассудится".

Еще одним преимуществом для России и Китая — является внутренний хаос, который может возникнуть в США. За президентство Трампа, Белый дом был дезорганизованным, мысли Дональда Трампа часто менялись. Более того, во время второго срока это может усилиться. В частности, Трамп обещал использовать власть правительства для расследования и возможного заключения своих политических оппонентов. Также он поощрял своих сторонников применять насилие для того, чтобы добиться своего.

В дополнение в СМИ отметили, что главное обещание Трампа — сделать Америку снова великой. Тогда как поражает то, что "крупнейшие глобальные конкуренты" США считают, что победа Трампа "послужит их интересам".

Напомним, 29 марта в СМИ сообщили, что политики имеют оптимистичные ожидания от Дональда Трампа. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Трамп продолжит политику Байдена по поддержке Украины.

21 марта стало известно, что в предвыборном опросе президент США Джо Байден получил на 1% больше голосов Дональда Трампа. В частности, их рейтинги составляли 45 и 44%.