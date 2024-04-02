В финской школе произошла стрельба: 12-летний подросток арестован, есть погибший (карта)

Местная полиция проинформировала, что один подросток убит, а двое серьезно ранены и находятся в больнице.

Утром во вторник, 2 апреля, в школе Виертола в Вантаа, пригороде Хельсинки, произошла стрельба со смертельным исходом. Об этом сообщило издание Yle.

Погиб 12-летний мальчик, еще двое детей серьезно пострадали. Подозреваемый — одноклассник этих мальчиков — сбежал сразу после стрельбы, однако вскоре был арестован.

Фото: Скриншот

Как сообщила местная полиция, выстрелы были сделаны из лицензированного пистолета, который принадлежал близкому родственнику подростка, сразу признавшему свою вину.

Полиции удалось допросить подозреваемого подростка, однако расследование продолжится в ближайшие дни с заслушиванием свидетелей преступления. Полиция провела в школе также техническую экспертизу и расследование, которое продолжится и завтра.

"Полиция расследует, среди прочего, мотив поступка и причины, приведшие к инциденту", — сообщил комиссар по уголовным делам Марко Сярккя.

Он же проинформировал, что двое подростков очень серьезно ранены и все еще находятся в больнице.

"Никакой дополнительной информации или изменений об их состоянии нет", — уточнил комиссар.

В то же время начальник национальной полиции Сеппо Колехмайнен на пресс-конференции в Вантаа заявил, что финское общество и профильные службы думали, что уже извлекли уроки из предыдущих школьных расстрелов.

"Такого дня не должно было случиться", — подчеркнул он.

Что известно о стрельбе в финских школах и вузах

О стрельбе в школе Виертола, где учатся около 800 детей с 1-го по 9-й классы и работает 90 человек, стало известно после 9 часов утра по местному времени 2 апреля. Полиция предприняла все меры безопасности, однако Катри Кальске, заместитель городского менеджера по образованию и обучению города Вантаа, заявила, что они глубоко потрясены и не ожидали такого инцидента.

Она выразила надежду, что стрельба послужит тревожным сигналом для общества и напомнила о трагических событиях с применением огнестрельного оружия, которые произошли в финских учебных заведениях.

Так, в 2008 году студент Матти Саари открыл огонь в профессиональном училище в Каухайоки на северо-западе Финляндии. Он убил девять студентов и одного сотрудника, прежде чем направить пистолет на себя.

Предыдущие школьные стрельбы в Финляндии поставили под удар политику страны в отношении оружия. В 2007 году Пекка-Эрик Аувинен застрелил шестерых учеников, школьную медсестру, директора и себя из пистолета в средней школе Йокела недалеко от Хельсинки.

В 2010 году Финляндия ужесточила законодательство об оружии, введя тест на пригодность для всех соискателей лицензии на огнестрельное оружие. Возрастной ценз для заявителей был изменен с 18 до 20 лет.

Издание The Guardian, информируя читателей об этом инциденте, сообщило, что в Финляндии — стране с населением 5,6 миллиона человек, где охота и стрельба по мишеням являются популярными видами деятельности, имеется более 1,5 миллиона единиц лицензированного огнестрельного оружия и около 430 тысяч обладателей лицензий.

Напомним, в США во время празднования Хэллоуина в октябре 2023 года в двух городах произошла массовая стрельба. Сообщалось, что в результате инцидента были ранены 19 человек, еще двое подростков были убиты.

В том же году 30 ноября иностранные СМИ сообщали, что в Израиле террористы обстреляли людей на остановке. Семь человек были госпитализированы, еще два человека — погибли.