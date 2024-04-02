В финской школе произошла стрельба: 12-летний подросток арестован, есть погибший (карта)
Местная полиция проинформировала, что один подросток убит, а двое серьезно ранены и находятся в больнице.
Утром во вторник, 2 апреля, в школе Виертола в Вантаа, пригороде Хельсинки, произошла стрельба со смертельным исходом. Об этом сообщило издание Yle.
Погиб 12-летний мальчик, еще двое детей серьезно пострадали. Подозреваемый — одноклассник этих мальчиков — сбежал сразу после стрельбы, однако вскоре был арестован.
Как сообщила местная полиция, выстрелы были сделаны из лицензированного пистолета, который принадлежал близкому родственнику подростка, сразу признавшему свою вину.
Полиции удалось допросить подозреваемого подростка, однако расследование продолжится в ближайшие дни с заслушиванием свидетелей преступления. Полиция провела в школе также техническую экспертизу и расследование, которое продолжится и завтра.
"Полиция расследует, среди прочего, мотив поступка и причины, приведшие к инциденту", — сообщил комиссар по уголовным делам Марко Сярккя.
Он же проинформировал, что двое подростков очень серьезно ранены и все еще находятся в больнице.
"Никакой дополнительной информации или изменений об их состоянии нет", — уточнил комиссар.
В то же время начальник национальной полиции Сеппо Колехмайнен на пресс-конференции в Вантаа заявил, что финское общество и профильные службы думали, что уже извлекли уроки из предыдущих школьных расстрелов.
"Такого дня не должно было случиться", — подчеркнул он.
Что известно о стрельбе в финских школах и вузах
О стрельбе в школе Виертола, где учатся около 800 детей с 1-го по 9-й классы и работает 90 человек, стало известно после 9 часов утра по местному времени 2 апреля. Полиция предприняла все меры безопасности, однако Катри Кальске, заместитель городского менеджера по образованию и обучению города Вантаа, заявила, что они глубоко потрясены и не ожидали такого инцидента.
Она выразила надежду, что стрельба послужит тревожным сигналом для общества и напомнила о трагических событиях с применением огнестрельного оружия, которые произошли в финских учебных заведениях.
Так, в 2008 году студент Матти Саари открыл огонь в профессиональном училище в Каухайоки на северо-западе Финляндии. Он убил девять студентов и одного сотрудника, прежде чем направить пистолет на себя.
Предыдущие школьные стрельбы в Финляндии поставили под удар политику страны в отношении оружия. В 2007 году Пекка-Эрик Аувинен застрелил шестерых учеников, школьную медсестру, директора и себя из пистолета в средней школе Йокела недалеко от Хельсинки.
В 2010 году Финляндия ужесточила законодательство об оружии, введя тест на пригодность для всех соискателей лицензии на огнестрельное оружие. Возрастной ценз для заявителей был изменен с 18 до 20 лет.
Издание The Guardian, информируя читателей об этом инциденте, сообщило, что в Финляндии — стране с населением 5,6 миллиона человек, где охота и стрельба по мишеням являются популярными видами деятельности, имеется более 1,5 миллиона единиц лицензированного огнестрельного оружия и около 430 тысяч обладателей лицензий.
Напомним, в США во время празднования Хэллоуина в октябре 2023 года в двух городах произошла массовая стрельба. Сообщалось, что в результате инцидента были ранены 19 человек, еще двое подростков были убиты.
В том же году 30 ноября иностранные СМИ сообщали, что в Израиле террористы обстреляли людей на остановке. Семь человек были госпитализированы, еще два человека — погибли.