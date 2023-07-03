Открыла глаза: "мертвая" женщина очнулась по дороге на собственную кремацию (фото)

Чатапорн Срифонла умерла во время возвращения домой из больницы. Глубоко скорбящая семья после болезненной потери решила последовать буддийской традиции и провести быструю кремацию Однако женщина внезапно вернулась к жизни.

В Таиланде случился удивительный инцидент, когда 49-летняя Чатапорн Срифонла, которую уже считали мертвой, внезапно ожила и открыла глаза, когда ее перевозили перед похоронами. Об этом пишет Daily Star.

Инцидент произошел в провинции Удонтхани. По всей видимости женщина скончалась во время возвращения домой из больницы. Парамедики, находившиеся с ней в фургоне, предположили, что она перестала дышать и умерла. Ее пожилая мать Мали поспешила сообщить родственникам о случившейся трагедии.

Чатапорн Срифонла проходила лечение от рака в больнице, однако врачи предупредили ее семью о крайне низких шансах на выздоровление. Мать женщины, Мали, желала, чтобы ее дочь провела последние моменты в кругу близких, поэтому они приняли решение вернуться домой.

Чатапорн Срифонла умерла во время возвращения домой из больницы Фото: Viral Press

Глубоко скорбящая семья после болезненной потери решила последовать буддийской традиции и провести быструю кремацию. Они организовали похороны, приобрели гроб и провели церемонию в храме. Фургон с телом Чатапорн направился к храму Ват Шри Пхадунг Паттана, где покойница должна была пробыть на ночь. Однако в этот момент произошло нечто невероятное, она внезапно вернулась к жизни. Родственники были в шоке.

Мать женщины была одновременно озадачена и счастлива от неожиданного возвращения своей дочери к жизни, и она сразу же позвонила родственникам, чтобы поделиться этими хорошими новостями.

После этого Чатапорн была доставлена в больницу, где находится под наблюдением врачей.

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