"Начинают охоту": женщина узнала значение жутких знаков, нарисованных на ее почтовом ящике

Женщина увидела красные метки на своем участке несколько недель назад. Она даже не представляла, что знаки могут иметь очень зловещий смысл. Ей посоветовали обратиться в полицию и установить камеры наблюдения.

В Австралии женщина, не назвавшая своего имени, заметила загадочные знаки на почтовом ящике и входных воротах. Она была напугана узнав, что они могут иметь скрытый темный смысл. Об этом пишет Daily Mail.

Владелица дома в городе Джилонг впервые заметила красные метки на своем участке несколько недель назад и обратилась к сообществу в группе Facebook, после того как начала замечать новые знаки все чаще.

"Пару недель назад я обнаружила красную метку на почтовом ящике, а сегодня увидела свежую красную метку на боковых воротах, она находится на одной линии с замком. Я начала беспокоиться, потому что две ночи назад ворота с противоположной стороны дома были открыты. Я решила, что это из-за ветра, хотя ворота очень трудно открыть. Кто-нибудь видел подобное или сталкивался с подобным?" — спросила она.

Женщину предупредили, что странные знаки могут быть кодом, который используют воры Фото: Facebook

Пользователи социальных сетей поспешили высказать свое мнение. Многие предупредили женщину, что странные знаки могут быть кодом, который используют воры, желающие украсть собак для боев.

"Я слышал о том, что преступники делают это и крадут собак для незаконных боев. Счищайте его и держите собак в доме", — предупредил один из пользователей.

Многие люди поддержали такую жуткую теорию.

"Если у вас есть собака… держите ее в безопасности в помещении, если никого нет дома! Они метят территорию и начинают охоту на собаку поздно вечером, когда никого нет дома", — написал еще один пользователь Facebook.

Издание отмечает, что неизвестно, есть ли у этой женщины собаки. Но даже если у нее нет домашних животных, другие комментаторы считают, что эти метки могут символизировать нечто столь же угрожающее.

"У нас такое было несколько лет назад с желтой краской/маркировкой. Обычно это означает, что кто-то осматривает вашу собственность, видит понравившиеся ему вещи, к которым он может получить доступ, и помечает их как цель, чтобы потом вернуться к ним", — написал еще один человек.

Другие рекомендовали женщине сообщить в полицию об обнаруженных метках и установить камеры видеонаблюдения.

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