Купили по дешевке: братья продали Илону Маску "находку в стиле Бонда" за крупную сумму

Мужчина, купивший таинственный контейнер для хранения всего за 100 долларов, обнаружил внутри знаменитую вещь, за которую он вместе с братом получил 997 тысяч долларов в 2013 году.

Братья из США, купившие контейнер по дешевке, даже не представляли, насколько ценной оказалась их редкая находка в стиле Джеймса Бонда, пока Илон Маск не забрал ее с аукциона. Об этом пишет Daily Star.

В 1989 году американский парень вместе со своим братом открыл контейнер и обнаружил внутри один из самых известных автомобилей в истории кино. С первого взгляда братья не придали этому значения, так как, заглянув внутрь, они увидели лишь "гигантскую глыбу, накрытую одеялом". Но присмотревших они увидели бесколесный белый спортивный автомобиль с помятой крышей.

Семья решила провести экспертизу автомобиля, в ходе которой выяснилось, что это знаменитая подводная лодка Джеймса Бонда из фильма "Шпион, который меня любил". Авто Lotus Esprit, которое на съемках называли "Мокрая Нелли", стоил более 100 000 долларов, и был построен в 1970-х годах.

Авто Lotus Esprit считается одним из самых известных автомобилей в истории кино Фото: Wikipedia

В фильме 1977 года с Роджером Муром и Барбарой Бах в главных ролях машина участвовала в погоне на вершине горы, а затем погрузилась в океан. Когда автомобиль оказывался в воде, его колеса сжимались, и он превращался в обтекаемую подводную лодку. Сообщается, что для съемок сцены погони использовались как минимум два автомобиля, для подводных съемок — три, а для съемок путешествия на подводной лодке — еще один.

Даг Редениус, соучредитель Фонда Яна Флеминга, оценил редкую находку.

"Сначала они действительно не знали, что это такое. Они даже не представляли, насколько ценной была их находка. Примерно через 24 года после дорогостоящей находки автомобиль был выставлен на аукцион", — сказал он

По сообщению газеты The Guardian, Илон Маск обошел конкурентов и приобрел подводный автомобиль на аукционе в Лондоне, купив его за 997 тысяч долларов в сентябре 2013 года. Хотя первоначально он приобрел Lotus Espirit как анонимный покупатель, позже он сделал заявление по поводу культового автомобиля Джеймса Бонда.

Илон Маск обошел конкурентов и приобрел подводный автомобиль на аукционе в Лондоне Фото: Flickr

"Когда я был маленьким ребенком в Южной Африке, мне было удивительно смотреть, как Джеймс Бонд в фильме "Шпион, который меня любил" отъезжает на своем Lotus Espirit от пирса, нажимает кнопку, и машина превращается в подводную лодку под водой. Я был разочарован, когда узнал, что на самом деле он не может трансформироваться. Я собираюсь дооснастить его электрической силовой установкой Tesla и попытаться сделать так, чтобы он превращался по-настоящему", — рассказал Маск.

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