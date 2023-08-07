Устроил дебош: медведь вырвался из клетки на самолете в Дубае (видео)

Представители специальной группы усыпили животное и при помощи экипажа лайнера сняли его с борта. Но премьер-министр Ирака все же решил провести расследование.

4 августа испуганных пассажиров рейса 123 "Иракских авиалиний" пришлось эвакуировать после того, как медведь, находившийся в отсеке для животных, вырвался из клетки. Самолет из Международного аэропорта Дубая должен был следовать обратным рейсом в Багдад. Об этом сообщает The Daily Mail.

Администрация аэропорта направила специалистов по контролю за животными, чтобы усмирить косолапого. На опубликованном в соцсетях видео медведь бродит по грузовому отсеку самолета Боинг-737.

Кто-то из сотрудников даже решил погладить зверя по голове. На еще одном ролике недовольные пассажиры жалуются на продолжительную задержку вылета.

Сотрудники специальной группы усыпили животное и при помощи экипажа лайнера сняли его с борта

Представители иракской авиакомпании извинились за случившееся, но сказали, что не несут ответственности за то, что медведь выбрался из клетки.

"После проверки самолета и отсутствия повреждений рейс вернулся в Багдад", — говорилось в публикации.

Но теперь премьер-министр страны Мохаммед Шайя Саббар аль Судани участвует в спорах о том, кто ответственен за произошедшее, и инициировал расследование.

Напомним, что во время высокой жары жительница Калифорнии обнаружила медведицу с медвежонком в собственном бассейне.

Также сообщалось, что огромный бурый медведь напал на группу туристов на Аляске.