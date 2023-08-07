Устроил дебош: медведь вырвался из клетки на самолете в Дубае (видео)
Представители специальной группы усыпили животное и при помощи экипажа лайнера сняли его с борта. Но премьер-министр Ирака все же решил провести расследование.
4 августа испуганных пассажиров рейса 123 "Иракских авиалиний" пришлось эвакуировать после того, как медведь, находившийся в отсеке для животных, вырвался из клетки. Самолет из Международного аэропорта Дубая должен был следовать обратным рейсом в Багдад. Об этом сообщает The Daily Mail.
Администрация аэропорта направила специалистов по контролю за животными, чтобы усмирить косолапого. На опубликованном в соцсетях видео медведь бродит по грузовому отсеку самолета Боинг-737.
Кто-то из сотрудников даже решил погладить зверя по голове. На еще одном ролике недовольные пассажиры жалуются на продолжительную задержку вылета.
Представители иракской авиакомпании извинились за случившееся, но сказали, что не несут ответственности за то, что медведь выбрался из клетки.
"После проверки самолета и отсутствия повреждений рейс вернулся в Багдад", — говорилось в публикации.
Но теперь премьер-министр страны Мохаммед Шайя Саббар аль Судани участвует в спорах о том, кто ответственен за произошедшее, и инициировал расследование.
Напомним, что во время высокой жары жительница Калифорнии обнаружила медведицу с медвежонком в собственном бассейне.
Также сообщалось, что огромный бурый медведь напал на группу туристов на Аляске.