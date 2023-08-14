"Оскорбило" начальство: повару, проработавшему в кафе 27 лет, задонатили $400 тысяч

Мужчина стал известным после того, как компания наградила его мешком с безделушками за то, что он ни разу не пропустил смену за 27 лет работы. Люди восприняли это как "оскорбление" со стороны начальства.

В США щедрые незнакомцы собрали 400 тысяч долларов для повара Кевина Форда, который работает в Burger King. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина работает линейным поваром и шеф-поваром в заведении быстрого питания, расположенном в международном аэропорту Маккаррен в Лас-Вегасе (США), уже 27 лет и ни разу не пропустил ни одного рабочего дня.

Американец получил широкую известность после того, как опубликовал видеозапись подарка, который менеджеры ресторана преподнесли ему в честь этого знаменательного события, — пакет с "вкусняшками", в который входили билет в кино, конфеты, ручки, брелоки, чашка Starbucks и другие предметы.

Однако пользователи социальных сетей в комментариях назвали такое вознаграждение "оскорбительным" для его преданной работы и пожелали ему более грандиозного подарка.

Дочь Форда начала сбор средств на GoFundMe для своего отца Фото: The Mirror

Дочь Форда начала сбор средств на GoFundMe для своего отца, который столько лет проработал в кафе быстрого питания, чтобы обеспечить ей и ее братьям и сестрам учебу в колледже. Многие люди жертвовали по 27 долларов в честь знаменательной даты, сообщает Mirror.

Форд заявил, что на эти средства он сможет навестить всех своих внуков и обеспечить жизнь на старости. Спустя год для мужчины удалось собрать 400 000 долларов. Недавно американец объявил, что использует эти деньги для выхода на пенсию.

Мужчине удалось навестить своих внуков в Техасе. Он сказал, что сбор средств изменил его жизнь "навсегда".

"Чудо щедрости стольких людей по всему миру позволило мне накопить на пенсию, на будущее моих детей и внуков и даже на то, чтобы когда-нибудь стать владельцем собственного дома — мечты действительно могут сбываться", — добавил он.

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