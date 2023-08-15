"Вы же не шутите?": преступник оконфузился из-за "самого глупого ограбления года" (видео)

Мужчина пришел в магазин с пистолетом требовать денег, но ответ работницы его ошеломил. Преступлению помешали кассовый аппарат и подготовленный менеджер.

В городе Грац в Австрии произошло нелепое ограбление, испорченное из-за кассового аппарата. Деталями инцидента 14 августа поделились в издании Bild.

По данным СМИ, 9 августа в магазин ворвался грабитель в капюшоне и маске. Он достал пистолет и сказал, что хочет денег. Однако поразить таким заявлением работницу за стойкой преступнику не удалось.

"Босс, это ограбление", — крикнула она в глубину магазина.

Тогда к гангстеру-неудачнику подошел 41-летний начальник магазина Марко Коллер. Он спокойно объяснил, что касса не работает с 18:00.

"Извините, вы должны были прийти на час раньше", — сказал Коллер.

Хитрый ответ ошеломил грабителя. Он растерялся, отказавшись верить в неудачу.

"Ты же не шутишь, правда?", — сказал злоумышленник.

Видео нелепого ограбления в Австрии

Позже менеджер магазина объяснил, что научился реагировать на попытки ограбления на специальном тренинге.

"Я не боялся. Если бы он пошел за стойку, я бы его сбил", — заявил Коллер.

В СМИ преступление, потерпевшее крах из-за кассового аппарата, назвали "самым глупым ограблением года". В то же время в полиции проинформировали, что преступник может быть опаснее, чем кажется, учитывая ситуацию в Граце. В общине Кеметен на той неделе произошло нападение на автозаправке — неизвестный также был в маске и сбежал, украв 500 евро.

Напомним, американец выиграл в лотерее 3 миллиона долларов, но узнал об этом только через месяц. Мужчина рассказал, что планирует инвестировать призовые средства — положить на депозит в банк.

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