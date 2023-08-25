Подарок от авиакомпании: блогера оштрафовали за розу в аэропорту (фото)

Путешественница решила пронести цветок, не указав его в своей посадочной карте. В некоторых странах растения представляют собой угрозу биологической безопасности.

Тревел-блогер Лэйс Ларайя была оштрафована на сумму около 1 878 австралийских долларов (44 821 гривна) после того, как забыла задекларировать подаренный ей цветок от авиакомпании Qatar Airways. Об этом пишет Daily Express.

Женщина была оштрафована за фальсификацию официального документа после того, как случайно указала, что у нее нет с собой растений, когда она прилетела в Австралию. Г-жа Ларайя рассказала, что не хотела класть розу в сумку, так как боялась, что повредит подарок.

В результате путешественница решила пронести розу через аэропорт Перт. Женщина сказала, что ей "нечего скрывать" после того, как ее оштрафовали за нарушение австралийского Закона о биобезопасности.

У Лэйс Ларайи, известной в социальных сетях под ником Skywardsfreak, чиновники конфисковали паспорт и телефон, а также обыскали багаж. Женщина утверждает, что то, что она не указала цветок в своей посадочной карте, было ее очевидной ошибкой.

"Мне и в голову не пришло, что роза относится к категории тех растений, которые они будут искать. Я поставила галочку "нет", и это было их обвинение в конечном итоге", — рассказала она в беседе с Insider.

Цветы представляют собой угрозу биологической безопасности для Австралии Фото: Insider

Издание отмечает, что цветы представляют собой угрозу биологической безопасности для Австралии, поскольку они могут быть переносчиками инвазивных видов, клещей и тли.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии заявило, что недекларирование товаров, представляющих угрозу, является серьезным риском для страны. Штрафы могут составлять от 100 до 1 878 австралийских долларов, которые и пришлось заплатить г-же Ларайе.

После инцидента сотрудники аэропорта вернули женщине розу после того, как ее осмотрели и удалили стебель.

По словам журналистки, в настоящее время она пытается обжаловать свой штраф на том основании, что другим пассажирам в аналогичных ситуациях выносилось лишь предупреждение, а не штраф.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".