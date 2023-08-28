"Один на миллион": незнакомец оригинально защитил девушку от хулиганов

Женщинам иногда приходится сталкиваться с необходимостью защищаться от нежелательного внимания со стороны мужчин. В одной из таких ситуаций мужчина решил не проходить мимо и помог молодой девушке избавиться от двух незнакомцев.

Мужчина заметил женщину, заправляющую свой автомобиль бензином и просящую двух мужчин оставить ее в покое. Очевидно, что ей было не по себе, поэтому мужчина по имени Коди Брет решил взять ситуацию в свои руки и узнать, нужна ли ей помощь. Об этом пишет The Mirror.

Женщинам иногда приходится сталкиваться с множеством проблем, и не в последнюю очередь с необходимостью защищаться от нежелательного внимания со стороны мужчин. К счастью, чаще всего добрые незнакомые люди готовы прийти на помощь, если увидят, что к ним пристают на улице.

Коди заметил женщину, заправляющую свой автомобиль бензином и просящую двух мужчин оставить ее в покое. Очевидно, что ей было не по себе, и она, похоже, была предоставлена сама себе, поэтому мужчина по имени Коди Брет решил взять ситуацию в свои руки и узнать, нужна ли ей помощь.

"Сегодня, находясь на заправке, я услышал, как девушка в возрасте около 20 лет говорит двум другим мужчинам, чтобы они оставили ее в покое", — написал мужчина в своем Instargam.

Иллюстративное фото Фото: Reddit

Придумав историю на месте, мужчина подошел к женщине и спросил: "Как прошла сегодняшняя встреча, дорогая?" Девушка была несколько удивлен таким вопросом, но быстро сообразила и решила подыграть незнакомцу.

"Она посмотрела на меня и сказала: "Все было хорошо, я расскажу тебе об этом подробнее, когда мы вернемся домой". Я ответил: "Замечательно". Парни поспешно ушли, а она сказала мне, что мой поступок много значит для нее. Я убедился, что парни ушли, и вернулся к своей машине, а когда шел обратно, только и думал, что когда-нибудь другой мужчина сделает также для моей будущей дочери пока меня не будет рядом", — добавил мужчина.

На Коди, который в своей биографии в социальных сетях указал, что он тренер по отношениям и писатель, быстро посыпались комментарии от людей, которые хвалили его за этот поступок.

"Вы понимаете, что возможно спасли ей жизнь, большинство мужчин прошли бы мимо, но не вы, потому что вам небезразличны люди. Вы — один на миллион", — написал один из пользователей Instargam.

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