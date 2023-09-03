Мужчина нашел 9 млн во время ремонта дома, но разбогатеть не удалось

Испанец был уверен, что разбогател, после того, как обнаружил несколько банок с наличными во время ремонта дома. Но радость была недолгой, так как деньги оказались старыми.

Мужчина сделал потрясающее открытие во время ремонта старого дома, который он приобрел по объявлению в Facebook. Строитель Тоньо Пиньейро из Валенсии обнаружил шесть банок из-под шоколадного напитка Nesquik, набитых наличными на сумму около 9 млн песо. Не веря своей удаче, Пиньейро бросился в банк, но волнение было недолгим, — банкноты оказались старыми. Об этом рассказали в издании The Mirror.

Как оказалось, банк прекратил выпуск старых банкнот, которые Пиньйеро нашел во время ремонта дома, в 2002 году. В СМИ сообщают, что строителю все же удалось немного заработать. Часть денег он обменял на более современную валюту, что позволило ему заплатить за новую крышу. Еще половину находки Пиньйеро планирует продать коллекционерам. А некоторые банкноты мужчина оставит себе на память.

Пиньейро рассказал, что дом, который он ремонтировал, сорок лет был заброшен. Строитель купил его по объявлению на Facebook и хочет встретить в нем старость.

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