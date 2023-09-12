Просто смяло: огромная вывеска ресторана упала и зажала женщину в машине (видео)

Порывистый ветер повалил металлический столб на машину посетительницы ресторана, стоявшую на полосе разворота.

В США поездка в Taco Bell обернулась для женщины из штата Луизиана страшными последствиями, когда вывеска ресторана рухнула на ее машину, зажав ее внутри. Об этом пишет Miami Herald.

По данным полицейского управления Кроули, это произошло в пятницу, 8 сентября, когда через округ Акадия прошли сильные штормы.

На фотографиях, опубликованных полицией, видно, что часть искореженной вывески лежит на парковке ресторана. Порывистый ветер повалил металлический столб вывески на машину посетительницы, стоявшую на полосе разворота.

Часть искореженной вывески лежит на парковке ресторана Фото: Crowley La. Police Department

Дочь женщины, Мэдисон Дейли, рассказала KATC, что ее мама ждала, пока ей принесут еду, когда вывеска ресторана упала и придавила заднюю часть ее автомобиля.

"Мама подняла голову и увидела, что вывеска шатается, а через несколько секунд она оказалась на ее заднем сиденье", — рассказала Дейли.

Огромный металлический столб упал около 14:00, когда Национальная метеорологическая служба сообщила, что порывы ветра в этом районе достигают 63 миль в час.

Женщина была освобождена из смятого автомобиля и доставлена в больницу. Об этом сообщили в местном управлении полиции. По состоянию на 11 сентября ее состояние не известно.

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