Запрещено выходить из дома: более 70 крокодилов сбежали с фермы во время наводнения (фото)
Рептилии разводятся ради их кожи, а также мяса, которое иногда используется в традиционной медицине. В пострадавшем районе находится тематический парк крокодилов и крупнейшая в стране база по разведению крокодилов.
Власти одного из китайских городов начали операцию по поиску большого количества крокодилов, сбежавших во время наводнений, обрушившихся на регион в последние дни. Об этом пишет The Guardian.
На прошлой неделе тайфун принес на юг Китая продолжительные проливные дожди, вызвавшие наводнения в Гонконге и других районах. По сообщениям местных СМИ, в результате наводнения в районе города Маомин (провинция Гуандун) переполнилось озеро на коммерческой крокодиловой ферме, откуда сбежали более 70 животных.
Местные власти предупредили жителей деревни Пенг Кун о необходимости не выходить из дома после того, как в окрестностях были замечены крокодилы.
Представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил, что чиновники работают над тем, чтобы справиться с рептилиями. Он не сообщил, сколько животных еще находится на свободе и удалось ли их поймать, но китайские государственные СМИ сообщили, что восемь животных были пойманы. По сообщениям, некоторые из них были застрелены или убиты током.
На опубликованных кадрах видно, как спасатели в красной униформе на лодках обследуют затопленные поля. На других кадрах было заметно, как несколько двухметровых крокодилов лежат на дороге, их пасти стянуты красной лентой.
"Крокодилы все еще находятся в воде, и несколько государственных ведомств работают над их поимкой. Конкретная ситуация еще уточняется, в том числе конкретное количество крокодилов", — сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.
Крокодилы разводятся в Китае ради их кожи, а также мяса, которое иногда используется в традиционной медицине. По данным CNR, в пострадавшем районе находится тематический парк крокодилов и крупнейшая в стране база по разведению крокодилов.
Ранее Фокус сообщал, что в Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий. По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.
Также стало известно, что австралиец выжил во время нападения крокодила. В интервью местным журналистам пострадавший рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, но затем понял, что имеет дело с кровожадной рептилией.