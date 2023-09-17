"Тревожная ночь": родители собираются жаловаться на школу, после которой их сын не смог спать

Учительница решила провести неординарный урок, показав детям трейлер жуткого фильма. Один из учеников настолько испугался, что не смог заснуть после увиденного.

Учительница показала ученикам седьмого класса трейлер фильма, рейтинг которого предусматривает просмотр с 15 лет. Родителей возмутила эта ситуация, ведь их сын не смог спать один после этого. Деталями 17 сентября на форуме для мам поделилась пользовательница с никнеймом Littlepopsicle.

Она рассказала, что ее сын только что перешел в седьмой класс и сразу полюбил новую школу. Однако новая учительница не знала о его чувствительности и без предупреждения показала детям трейлер страшного фильма.

"На прошлой неделе на уроках театрального искусства учительница сказала им, что тема этого полугодия — это что-то о домах с привидениями. Затем она показала им трейлер фильма "Женщина в черном"", — передала женщина.

Афиша упомянутого фильма Фото: "Планета Кіно"

Когда она и муж узнали об этом, то сразу поняли, что случится. После просмотра трейлера к мистической драме их сын не смог спать в одиночестве.

"Мы очень осторожно относимся ко всему, что он смотрит, поскольку он имеет чрезмерно активное воображение, его легко напугать и легко нарушить сон", — подчеркнула мать мальчика.

Ее муж раздражен "тревожной ночью" и считает, что стоит пожаловаться в школу. Сама же автор поста не уверена, уместно ли показывать жуткие видео детям 11 и 12 лет без предупреждения родителей. В то же время она признала, что ее сын может быть "слишком чувствительным ребенком".

В комментариях пользователи отметили, что рейтинг фильма предусматривает его просмотр не с 15, а с 12 лет. Более того, люди спросили, знает ли мать рейтинг именно трейлера, ведь он не содержит все сцены.

"Трейлеры не имеют такого же рейтинга, как фильмы. Я думаю, вы бы поднимали шум из ничего", — написал один из комментаторов.

Другой комментатор заявил, что не ожидал бы, что его предупредят о пересмотре.

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