Сбросила 30 кг и стала счастливее: девушка изменила свой образ жизни ради заветной цели (фото)

Девушка стала больше есть во время беременности, но после родов она взяла себя в руки и похудела на 4 размера.

Эмма Фрэнсис Гуд была вне себя от радости, когда забеременела своим первым сыном. Но следующие девять месяцев она провела в состоянии постоянного изнеможения. Об этом сообщает издание The Sun.

Когда девушка забеременела, она почувствовала, что ее аппетит постоянно растет. В результате она набрала вес и вскоре ей стало трудно даже ходить по кварталу или вставать с кровати без посторонней помощи.

Несмотря на восторг, который она испытала после рождения маленького Харви, 26-летняя девушка знала, что чего-то в ее жизни не хватает — прежней стройности.

Итак, в отчаянной попытке вернуть себе часть "старой худой Эммы" она часто бегала и поднимала тяжести в тренажерном зале.

И это сработало. Девушка похудела на 4 размера и 30 кг и стала счастливее.

Она рассказала: "Всю свою жизнь я всегда была очень активным человеком, но когда я забеременела, я почувствовала тяжесть и усталость. У меня всегда была сильная тяга к еде, и я совершенно не ограничивала себя, я хотела насладиться этим особенным временем в своей жизни.

После родов девушка также пересмотрела свою диету, отдав предпочтение продуктам с низким содержанием жиров, высоким содержанием белка и большим количеством углеводов и следя за тем, чтобы поддерживать дефицит калорий.

Девушка изменила свой образ жизни ради заветной цели

Ранее Фокус сообщал, что британка рассказала как сбросила вес, заменив несколько продуктов. По словам девушки, сбросить вес помогли упорные тренировки, а также избирательный подход к питанию.

Также стало известно, что мама двоих детей похудела на 46 кг за год без препаратов. Женщина, которая весила 118 кг, сумела потерять лишние килограммы и улучшила свое самочувствие.