Встреча с кумиром: в Иране фанаты Роналду долго бежали за клубным автобусом (видео)

36-летний футболист поблагодарил болельщиков за великолепный прием, который они ему оказали, и тем самым оправдал их ожидания. Однако на этом все не закончилось.

18 сентября, в понедельник, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду прибыл в Иран, чтобы принять участие в своем первом матче Лиги чемпионов АФК 2023-24 за саудовский клуб "Аль-Насср" против "Персеполиса". Об этом пишет Storts Tiger.

Во время его первого визита в страну поклонники португальского футболиста, собравшиеся на улицах Тегерана, чтобы увидеть спортсмена, исполнили песню "Siuuu" в честь его празднования гола в предвкушении того, что им предстоит увидеть дальше.

Издание отмечает, что "Аль-Насср" попал в группу E Лиги чемпионов АФК 2023-24 вместе с иранским клубом "Персеполис", катарским клубом "Аль-Духайль" и таджикским клубом "Истиклол". Наилучший финиш саудовского клуба в этом футбольном турнире пришелся на 1995 год, когда он занял второе место, проиграв южнокорейскому клубу Seongnam FC.

В вирусном видеоролике, опубликованном в X (Twitter), иранские болельщики непрерывно скандируют имя "Роналду", после того как они несколько раз исполнили песню "Siuuu". Болельщики были в такой эйфории от встречи с суперзвездой футбола, что продолжали повторять культовое празднование гола.

Через некоторое время автобус команды "Аль-Насср" с Криштиану Роналду на борту проехал по улице Тегерана, где собрались многочисленные болельщики. 36-летний футболист поблагодарил болельщиков за великолепный прием, который они ему оказали, и тем самым оправдал их ожидания.

Однако на этом все не закончилось. Фанаты португальца долго бежали за клубным автобусом, а некоторые даже смогли прорваться в отель, чтобы увидеть своего кумира.

Лига чемпионов АФК — это главный клубный футбольный турнир, проводимый Азиатской конфедерацией футбола среди победителей и призеров чемпионатов и обладателей кубков самых развитых в футбольном отношении стран Азии. Дебютный матч для "Аль-Нассра" состоится 19 сентября, во вторник, против "Персеполиса" на стадионе "Азаади" в Тегеране.

Напомним, что сборная Украины так и не смогла зацепиться за ничью в матче со своим исторически самым сложным соперником на футбольном поле. Сборная Италии, к слову, действующий чемпион Европы переиграла Сине-желтых на миланском "Джузеппе Меацца".

Футбольной сборной Украины уже традиционно непросто даются несколько матчей, идущих подряд. Хотя ничья с Англией во Вроцлаве обнадеживала.