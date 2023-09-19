Никаких следов: пропавший истребитель F-35 мог пролететь сотни миль без пилота

Военные детективы пытаются найти пропавшую машину, которая была покинута после того, как пилот в спешке покинул истребитель стоимостью 65 млн фунтов стерлингов.

В США пропавший военный самолет стоимостью 65 млн фунтов стерлингов мог пролететь сотни миль после катапультирования пилота. Американские ВВС намерены искать свой пропавший истребитель F-35. Об этом пишет Daily Star.

Издание отмечает, что никаких следов самолета до сих пор не обнаружено. Он может пролететь еще сотни миль без пилота.

Военные детективы пытаются найти пропавшую машину, которая была покинута после того, как пилот в спешке покинул истребитель стоимостью 65 млн фунтов стерлингов. В последний раз самолет был замечен над Южной Каролиной.

Произошедшее было названо "казусом", который может обойтись армии США в миллионы. По словам военных, их сведения о самолете в настоящее время "ограничены".

Новые исследования системы автопилота показали, что после катапультирования машина может пролететь еще несколько километров, а эксперт Центра исследований безопасности Hauge Фредерик Мертенс заявил, что самолет может лететь несколько часов.

"Исторически сложилось так, что самолет без пилота может проделать большой путь на автопилоте", — заявил он.

Иллюстративное фото Фото: Открытые источники

Пилот самолета, к счастью, не пострадал после катапультирования. Неназванный военнослужащий был доставлен в ближайший медицинский центр в стабильном состоянии.

В настоящее время в районе озер Moultrie и Marion ведутся поисковые работы. Жителей Чарльстона и Колумбии просят сообщать ВВС США любую имеющуюся у них информацию. Американские военные обращаются за помощью к общественности и просят о сотрудничестве.

"Самолет является "стелсом", поэтому он имеет различные покрытия и различные конструкции, которые делают его более трудным для обнаружения, чем обычный самолет", — сказал Джереми Хаггинс из Объединенной базы Чарльстон.

Ранее Фокус сообщал, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.

Также стало известно, что самолет совершил вынужденную посадку ради ареста пассажирки. Блейк Перкинс, который находился на борту, разместил в TikTok несколько видеозаписей инцидента. В одном из роликов мужчина написал, что стюардессы не позволили женщине "выпить вина".