Экстремальный маршрут: житель Австралии ежедневно проезжает реку с голодными крокодилами (видео)

Мужчина опубликовал короткое видео, снятое во время поездки. На записи можно насчитать около 15 крокодилов, которые пристально следят за проезжающей машиной.

Чтобы добраться на работу, австралийский туристический гид вынужден ежедневно пересекать реку, в которой живут порядка 600 крокодилов. За время поездки ему нередко приходилось опасаться за собственную жизнь. Об этом сообщает The Daily Mail.

36-летний Дэвид МакМахон больше 15 лет работает гидом в австралийской Северной территории — по его словам, одном из самых отдаленных и живописных регионов Зеленого континента.

Крокодилы следят а машиной из Восточную реку аллигаторов

Один из ежедневных маршрутов проходит через переправу Кахиллс Кроссинг (Cahills Crossing) через Восточную реку аллигаторов (East Alligator River).

"Не думаю, что кто-то бы сознательно выбрал подобный маршрут, чтобы ездить на работу, но здесь (на переправе Кахиллс Кроссинг) все несколько иначе", — сказал он.

МакМахон опубликовал короткое видео, снятое во время поездки. На записи можно насчитать около 15 крокодилов, которые пристально следят за проезжающей машиной.

"Я проезжаю по могучей Восточной реке аллигаторов. Их здесь целая стая, как кефали или баррамунди", — рассказал он о голодных крокодилах во время охоты.

Крокодилы в Австралии Крокодилы в Австралии

"Много раз я проезжал через это место, когда "мое сердце оказывалось во рту". Хуже всего ехать ночью. Однажды вода поднялась выше уровня фар, пришлось ехать вслепую, я знал, что меня ждет, если сделаю ошибку", — пояснил он.

Многие пользователи были удивлены тем, как австралиец вынужден ежедневно добираться на работу.

"Я бы так боялась этого, слишком некомфортно. Молодец", — сказала женщина.

"Мое беспокойство достигло пика, когда я смотрел это, ты такой храбрый", — добавил другой.

Остальные же решили преодолевать страх с помощью юмора.

Река аллигаторов

"Это дорога, которую мой отец каждый день проходил пешком на пути в школу", — написал один из пользователей.

"Там, по крайней мере, в пробке не застреваешь", — добавил еще один.

Напомним, что крокодилы в Индии спасли собаку от нападения дикой стаи. Но мнения ученых разделились.

Также сообщалось, что в Гонконге больше 70 крокодилов сбежали с фермы во время наводнения.