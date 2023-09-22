Филе ярко-синего цвета: американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу (фото)
Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида рыбы. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.
В США Джо Чмелек с Аляски в конце прошлого месяца поймал на удочку красного терпуга. Этот улов очень сильно удивил мужчину. Об этом пишет Fox News.
Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.
"Сегодня был на рыбалке и поймал красного терпуга. Филе рыбы ярко-синее. При приготовлении оно становится белым. Мать-природа невероятна", — написал американец 28 августа.
Многие комментаторы под его постами в социальных сетях написали, что не знали о существовании такого вида рыбы.
"Это просто безумие. Я никогда не видел ничего подобного", — написал один из них.
Опытный рыбак добавил, что пойманный им красный терпуг по вкусу напоминает форель. Издание отмечает, что Департамент рыбы и дичи Аляски не может дать рекомендации по употреблению этого вида, поскольку его сотрудникам не удалось собрать достаточное количество образцов для определения уровня содержания ртути.
Красный терпуг, или зайцеголовый терпуг — морская донная рыба семейства терпуговых. Представители этого вида обладают темной чешуей с "пестрым" рисунком, который может варьироваться от коричневого, красного, оранжевого до зеленого, что позволяет им сливаться со скалистой средой. Эксперты рассказали, что рыбы имеют голубой или сине-зеленый рот и плоть, которые могут эволюционировать для маскировки.
Ученые точно не знают, почему в тканях этих рыб присутствуют сине-зеленые пигменты, но им известно, что окраска происходит из-за биологической выработки биливердина.
По данным Калифорнийского департамента рыб и дикой природы, данный вид питается морскими червями, ракообразными и мелкими рыбами.
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