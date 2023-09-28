Взяла на память: туристке грозит заключение за "кражу" камней в Турции (фото)

Во время анализа эксперты определили, что два из трех камней представляют собой мраморные "куски напольного покрытия", а третий камень является "архитектурным украшением".

28-летняя Ким Мергитс из Антверпена (Бельгия) была обвинена в краже археологических артефактов после того, как взяла три камня во время однодневного отдыха в Манавгате, городе на востоке Анталии (Турция). Об этом пишет LadBible

Женщину, которая путешествовала вместе со своим партнером Уорром, остановили в аэропорту и задержали. Теперь Ким должна будет выплатить большой штраф или же ей грозит тюремное заключение.

По имеющимся данным, туристка взяла три камня и положила в чемодан к остальным вещам с намерением увезти их домой и положить в свой аквариум. Женщину задержали в аэропорту. Камни были отправлены в Провинциальное управление культуры и туризма Анталии для проведения анализа в музее Анталии.

Эксперты определили, что два из трех камней представляют собой мраморные "куски напольного покрытия", а третий камень является "архитектурным украшением". Анализ показал, что они действительно подпадают под защиту турецкого закона о сохранении культурных и природных ценностей. Следовательно, их нельзя вывозить из страны.

Женщину подозревают в контрабанде археологических камней Фото: Sky News

Мергитс остается под стражей в Турции в ожидании судебного разбирательства.

Издание отмечает, что туристке удалось "связаться с судьей". Она выяснила, что ее подозревают в контрабанде археологических камней. Согласно данным Министерства Европы и иностранных дел Франции, Турция строго регулирует и наказывает людей, признанных виновными в мошенничестве в сфере "экспорта культурных ценностей и древних артефактов".

"Мы осознаем, что допустили ошибку и сделали что-то, несоответствующее закону, но мы просим наложить штраф. Мы готовы его оплатить, сумма не имеет значения. Мы признаем наше неправомерное действие. Теперь нас ждет строгое наказание", — рассказала Ким Sky News.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.