Пенсионеры заказали 51 круиз подряд, потому что это дешевле, чем жить в доме престарелых

Семейная пара отправилась в путешествие в июне прошлого года, поднявшись на борт лайнера Coral Princess. Они проводили дни, танцуя, обедая, заводя новых друзей и познавая мир.

Марти и Джесс Ансен из Австралии находятся на борту круизного лайнера Coral Princess уже полтора года и планируют продолжать путешествовать по миру. Супружеская пара заказала уже 51 круиз подряд, утверждая, что жизнь на море дешевле, чем в доме престарелых. Об этом пишет 9 News.

Пенсионеры отправились в путешествие в июне прошлого года, поднявшись на борт лайнера Coral Princess. Они проводили дни, танцуя, обедая, заводя "друзей на всю жизнь" и познавая мир.

По словам менеджера Рена ван Руена, Марти и Джесс из Австралии стали "знаменитостями на борту". Другие пассажиры, приходящие на судно в более короткие круизы, просят встречи с дуэтом, чья история вдохновляет людей в их родной стране уже 455 дней.

Пенсионер шутит, что им придется остаться на борту какого-нибудь круизного судна, так как они настолько привыкли к жизни в море, что уже не знают, как заправить кровать или приготовить еду.

Пенсионеры занимаются круизами уже несколько десятилетий, побывав в 51 путешествии. Почувствовав, что упустили несколько лет веселья в условиях строгой австралийской изоляции во время пандемии COVID-19, им пришлось искать новые возможности.

"В конце концов я сказал своему туристическому агенту хвататься за любою возможность и так получился такой длинный круиз", — говорит Марти.

Супруги уже планируют отправиться в еще один годовой круиз Фото: A Current Affair

Все питание включено в стоимость билета, и пенсионерам удается обходиться без ежедневной работы по дому благодаря команде сотрудников на борту, которые убирают их комнату. По их словам, такой образ жизни обходится им дешевле, чем поселиться в доме престарелых.

Чтобы иметь возможность выпить пару кружек холодного пива на палубе и побаловать себя шведским столом, Марти и Джесс начинают каждый день с часа бодрящей игры в пинг-понг. В ближайшие недели супруги отправятся в путешествие вокруг Гавайских островов. Им предстоит провести еще восемь месяцев на борту Coral Princess, прежде чем они сойдут на берег и проведут несколько месяцев на суше. Однако перерыв будет недолгим. Супруги уже планируют отправиться в еще один годовой круиз на борту этого же лайнера.

Ранее Фокус сообщал, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

Также стало известно, что туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок. Посетители были ошеломлены, когда женщина освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.